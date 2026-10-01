Giá vàng hôm nay (1-10): Tăng vọt

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý đồng loạt tăng mạnh so với sáng hôm qua ở hầu hết các thương hiệu; mức tăng cao nhất 1,6 triệu đồng/lượng; mức bán ra cao nhất 144,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật rạng sáng 1-10 như sau:

Giá vàng hôm nay (1-10): Giá vàng nhẫn, giá vàng miếng tăng vọt. Ảnh minh họa: baolaocai.vn

Giá vàng nhẫn trong nước cập nhật rạng sáng 1-10 như sau:

Giá vàng nhẫn hôm nay đồng loạt tăng phi mã ở hầu hết các thương hiệu; mức tăng cao nhất 1,7 triệu đồng/lượng; mức niêm yết giá cao nhất là 144,1 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.161,2 USD/ounce (tương đương 131,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 287,9 USD/ounce, tương đương giảm 6,47% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 12,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Ảnh minh họa: kitco.com

Việc giá vàng không thể duy trì đà tăng trên đường trung bình động 200 ngày (200-DMA) đã củng cố xu hướng giảm hiện tại, đồng thời kim loại quý này đang tiến gần đến một vùng hỗ trợ quan trọng, theo các chuyên gia phân tích của SocGen.

Các chuyên gia của SocGen cảnh báo, các vùng hỗ trợ tiếp theo nằm quanh 4.095 USD/ounce. Đây là một vùng hỗ trợ then chốt.

Vào giữa tháng 9, các chuyên gia SocGen cho rằng, các ngân hàng trung ương mới chỉ bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất, nhưng bất chấp chu kỳ thắt chặt mới này, họ khó có khả năng đi trước diễn biến của lạm phát. Điều đó đồng nghĩa với việc vẫn có những lý do vững chắc để nắm giữ vàng.

Các chuyên gia cho biết họ vẫn duy trì tỷ trọng cao đối với cổ phiếu và hàng hóa, đặc biệt tập trung vào vàng và đồng khi bước vào quý cuối cùng của năm 2026.

SocGen cho rằng vàng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong danh mục đa tài sản của ngân hàng, khi xu hướng đầu tư nhằm phòng ngừa sự mất giá của tiền tệ đang quay trở lại. Sự phân mảnh địa chính trị cùng những lo ngại ngày càng lớn về uy tín tài khóa và tiền tệ của Mỹ đang thúc đẩy các nhà đầu tư đa dạng hóa khỏi những tài sản dự trữ truyền thống.

Bên cạnh nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, SocGen cho rằng, môi trường chu kỳ kinh tế cũng đang ngày càng thuận lợi cho vàng. Việc lãi suất thực được kỳ vọng giảm trong giai đoạn cuối của chu kỳ sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là một tài sản không tạo ra lợi suất. Đồng USD suy yếu và nhu cầu đầu tư quay trở lại cũng tạo thêm động lực cho giá vàng.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,135 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,201 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,809 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,876 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc niêm yết ở mức 1,813 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,88 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 61,03 USD/ounce.