Giá vàng SJC sáng 1/10 giảm 300.000 đồng/lượng, thế giới giằng co

Vàng trong nước chịu sức ép từ thị trường thế giới

Ghi nhận lúc 8 giờ 34 phút ngày 1/10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) công bố biểu giá vàng miếng (loại 1L, 10L, 1KG) ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Đối với các sản phẩm có trọng lượng nhỏ, doanh nghiệp tiếp tục áp dụng phụ phí gia công, đưa giá bán ra của loại 5 chỉ lên 143,82 triệu đồng/lượng; các loại 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ bán ra ở mức 143,83 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) cũng được điều chỉnh niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra; vàng nhẫn 99,99% trọng lượng 0,5 chỉ và 0,3 chỉ có mức giá bán ra nhỉnh hơn một chút, ở mức 143,4 triệu đồng/lượng. Các dòng nữ trang cũng có chung kịch bản, lùi về mốc 137,8 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá niêm yết sáng 1/10 của SJC. Ảnh chụp màn hình

So với giá trước khi mở cửa, SJC đã giảm 300.000 đồng/lượng. Đối với nữ trang, mức giảm ghi nhận từ 225.000 đồng đến 300.000 đồng/lượng tùy thuộc vào hàm lượng vàng. Cụ thể, vàng miếng SJC loại 1L, 10L, 1KG từng neo ở mức 141,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm đó, vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ cũng chốt ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, ngay khi mở cửa phiên sáng 1/10, biểu giá của SJC đã "bốc hơi" đúng 300.000 đồng/lượng.

Trên bình diện rộng hơn, các doanh nghiệp khác cũng có sự điều chỉnh nhưng bộc lộ rõ sự phân hóa trong chiến lược niêm yết. Trong đó, Tập đoàn DOJI và Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng giữ giá vàng miếng ở mức 141,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý thu mua ở 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,8 triệu đồng/lượng; hệ thống vàng Ngọc Thẩm giao dịch ở ngưỡng 140 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Đáng lưu tâm nhất trong phiên sáng nay là khoảng cách chênh lệch mua - bán bị nới rộng bất thường tại một số đơn vị. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu ấn định giá mua vào chỉ 140,2 triệu đồng/lượng nhưng đẩy giá bán ra chạm mốc 144,2 triệu đồng/lượng, tạo ra độ vênh lên tới 4 triệu đồng/lượng. Trái ngược với động thái phòng thủ chặt chẽ này, Công ty TNHH Mi Hồng (TP Hồ Chí Minh) duy trì biên độ rất hẹp khi thu mua ở giá cao 142,3 triệu đồng/lượng và bán ra 143,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

So với giá trước khi mở cửa, SJC đã giảm 300.000 đồng/lượng.

Dữ liệu từ nền tảng Simplize cập nhật lúc 8 giờ 39 phút sáng 1/10 cho thấy, giá vàng miếng hiện tại đã suy giảm đáng kể so với mức đỉnh lịch sử (đồng thời là đỉnh 52 tuần) 190,9 triệu đồng/lượng từng thiết lập ngày 2/3/2026. Dù hiệu suất đầu tư từ đầu năm ghi nhận mức âm 5,7%, nhưng nếu tính trong 1 năm qua, vàng vẫn mang lại mức sinh lời 4,1%. Giá vàng thế giới quy đổi hiện tương đương 132,55 triệu đồng/lượng, tiếp tục tạo ra khoảng cách đắt hơn 11,2 triệu đồng/lượng cho vàng miếng SJC trong nước.

Ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc tư vấn Công ty chứng khoán SSI cho rằng, nếu vàng không giữ được các vùng hỗ trợ quan trọng, thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh. Nguyên nhân, thị trường vàng trong nước vẫn chịu áp lực trong ngắn hạn do lợi suất trái phiếu Mỹ chưa sớm giảm, dù vẫn duy trì triển vọng tích cực dài hạn nếu giá giữ được trên 4.000 USD/ounce. Ông Thế đánh giá, vùng 4.000 - 4.100 USD có thể trở thành ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý.

Ông Thế cũng lưu ý người mua cần thận trọng khi giá vàng biến động mạnh. Theo ông, giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng lớn từ nguồn cung và chênh lệch với thị trường quốc tế. Trong bối cảnh giá đang giảm nhanh, người dân không nên vay tiền hoặc dồn toàn bộ nguồn vốn để mua vàng.

Lực bắt đáy xuất hiện, vàng quốc tế hồi phục nhẹ cuối phiên

Bức tranh ảm đạm của thị trường vàng trong nước phần nào phản chiếu những diễn biến giằng co phức tạp của giá vàng quốc tế. Theo dữ liệu biểu đồ trực tiếp từ Kitco, giá vàng giao ngay tại sàn giao dịch New York đã trải qua một phiên đầy biến động.

Giá vàng giao dịch tối ngày 30/9 tại sàn giao dịch New York. Ảnh chụp màn hình từ Kitco

Đáng chú ý, giá vàng có thời điểm giảm sâu xuống quanh 4.140 USD/ounce vào khoảng 20 giờ theo giờ New York, sau đó nhanh chóng đảo chiều. Chỉ trong khoảng hơn một giờ, giá tăng trở lại trên 4.160 USD, trước khi đứng ở 4.162,7 USD/ounce tại thời điểm 2 giờ 20 phút (giờ Mỹ).

Như vậy, dù giá vàng vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh trong ngày 4.220 USD, nhưng lực mua xuất hiện khá mạnh ở vùng 4.140 USD đã giúp thị trường thu hẹp mức giảm và chuyển sang trạng thái tăng nhẹ.

Trong khi đó, chuyên gia nhận định số liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến đã làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10, nhưng chưa đủ để tạo ra xu hướng tăng bền vững cho vàng do lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài tiếp tục đi lên.

Cụ thể, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 tăng 0,3% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo. PCE lõi tăng 0,2% theo tháng và 3% theo năm. Xác suất thị trường kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 đã giảm xuống khoảng 37,1%, từ mức khoảng 70,9% một tuần trước.

Thông thường, kỳ vọng lãi suất thấp hơn có thể hỗ trợ vàng do làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng. Tuy nhiên, tác động này bị hạn chế khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn dài tăng.

Vàng trang sức được bày bán tại cửa hàng ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Kitco cho biết lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lên vùng 5,29%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm duy trì quanh 5,65%. Đồng USD cũng vẫn tương đối vững, tạo thêm sức ép lên giá vàng.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ, dự kiến được công bố ngày 2/10. Số liệu việc làm yếu hơn dự kiến có thể củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ mềm hơn và tạo thêm động lực cho vàng, trong khi thị trường lao động duy trì sức mạnh sẽ khiến lợi suất trái phiếu tiếp tục trở thành lực cản đối với vàng.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục tạo thêm biến số cho thị trường. Tình hình tại eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán Mỹ - Iran vẫn chưa được giải quyết, trong khi giá dầu Brent chốt quanh 103,5 USD/thùng và WTI ở khoảng 90,42 USD/thùng. Giá năng lượng cao có thể làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó gây áp lực lên kỳ vọng lãi suất và lợi suất trái phiếu, khiến tác động đối với vàng trở nên hai chiều.