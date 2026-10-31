Việc huấn luyện viên kỳ cựu Phạm Văn Long trở lại dẫn dắt CLB mang nhiều ý nghĩa hơn về giá trị chuyên môn. Ở ông, các vận động viên không chỉ tìm thấy một người thầy giàu kinh nghiệm mà còn là điểm tựa tinh thần, một người hiểu sâu sắc truyền thống, môi trường và những yêu cầu đặc thù của đội bóng. Những kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm gắn bó với CLB trước đây trở thành hành trang quý giá để ông cùng các học trò vượt qua giai đoạn khó khăn.

Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 mừng chức vô địch nữ Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026. Ảnh: NGUYỆT ANH

Trọng tài năng, kinh nghiệm của huấn luyện viên kỳ cựu không đồng nghĩa với việc "bê nguyên" những phương pháp cũ vào huấn luyện, thi đấu. Trong bối cảnh bóng chuyền hiện đại đòi hỏi ngày càng cao về tốc độ, sức mạnh, thể lực và tư duy chiến thuật, CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin-Binh đoàn 19 chú trọng nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ vào huấn luyện, quan tâm hơn đến chế độ dinh dưỡng và nâng cao thể chất cho vận động viên. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của những người đi trước với tư duy đổi mới, tinh thần cầu tiến của lớp trẻ đã tạo nên sức mạnh để CLB thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Từ câu chuyện trên có thể thấy giá trị của người thầy không chỉ nằm ở những thành tích mà còn ở những điều tốt đẹp được trao truyền qua từng thế hệ. Đó là kinh nghiệm, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề. Trong thể thao cũng như nhiều lĩnh vực khác của đời sống, người thầy chính là nhịp cầu nối quá khứ với tương lai, tạo điểm tựa để các thế hệ học trò tự tin tiến bước.