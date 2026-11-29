Vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2026/27 thay đổi về lịch thi đấu. Ảnh minh họa.

Lịch thi đấu Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27 được điều chỉnh sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thay đổi thời gian tổ chức Asian Cup 2027.

Sau khi thống nhất với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và tiếp thu ý kiến từ các câu lạc bộ, Công ty VPF đã công bố kế hoạch thi đấu mới cho các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2026/27.

Theo lịch điều chỉnh, 7 trong tổng số 8 trận đấu thuộc vòng 1/8 Cúp Quốc gia sẽ diễn ra trong hai ngày 2/1 và 3/1/2027.

Đáng chú ý, nhà đương kim vô địch CA TPHCM sẽ có chuyến làm khách trên sân Bình Dương, nơi họ chạm trán Becamex TPHCM. Trong khi đó, á quân mùa giải trước Ninh Bình được thi đấu trên sân nhà, tiếp đón Hưng Yên – đại diện đang tranh tài tại giải hạng Nhất.

Các ứng viên vô địch khác cũng có lợi thế sân nhà ở vòng đấu này. Thép Xanh Nam Định sẽ đối đầu Phú Thọ, còn Thể Công Viettel tiếp đón CLB TPHCM. Một cặp đấu đáng chú ý khác là màn so tài giữa Sông Lam Nghệ An và CAND, đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ từng có kinh nghiệm thi đấu tại V.League.

Riêng trận đấu giữa Công an Hà Nội và Trường Tươi Đồng Nai được bố trí vào lúc 19h15 ngày 19/1/2027 trên sân Hàng Đẫy. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của vòng 1/8, qua đó xác định đầy đủ 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết.

Không chỉ điều chỉnh lịch thi đấu vòng 1/8, thời điểm kết thúc Cúp Quốc gia 2026/27 cũng thay đổi. Theo kế hoạch mới, trận chung kết sẽ khép lại vào ngày 16/5/2027, sớm hơn hai tuần so với lịch dự kiến ban đầu.

VPF cho biết, lịch thi đấu cụ thể từ vòng tứ kết đến chung kết sẽ được công bố trong thời gian tới.

Theo điều lệ giải, các đội thi đấu loại trực tiếp một trận ở vòng 1/8 và tứ kết. Từ vòng bán kết, thể thức lượt đi và lượt về sẽ được áp dụng. Đội bóng đăng quang Cúp Quốc gia 2026/27 sẽ nhận phần thưởng trị giá 2 tỷ đồng.