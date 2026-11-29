* Khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2026

Trận chung kết nội dung U15.

Dự lễ bế mạc có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo cùng trưởng các đoàn, vận động viên tham gia giải.

Quang cảnh bế mạc.

Trong 2 ngày thi đấu, giải đã diễn ra nhiều trận đấu sôi nổi ở 3 nội dung U10, U13 và U15. Các đội bóng thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thể hiện quyết tâm và nỗ lực trong từng pha bóng. Nhiều cầu thủ thể hiện kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng phối hợp đồng đội, cống hiến những pha bóng đẹp, tình huống xử lý bóng ấn tượng, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Qua đó, góp phần đánh giá chất lượng phong trào bóng đá thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh; đồng thời tạo sân chơi bổ ích để các em giao lưu, học hỏi, rèn luyện thể chất, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ.

Đồng chí Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Giải phát biểu bế mạc giải.

Phát biểu bế mạc giải, đồng chí Trần Quang Kháng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức giải ghi nhận, biểu dương nỗ lực và tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ thiếu niên, nhi đồng; trách nhiệm, công tâm của tổ trọng tài; sự tận tâm hướng dẫn của các huấn luyện viên, trưởng đoàn; sự đồng hành của gia đình và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, các cầu thủ tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, tích cực rèn luyện thể chất, giữ gìn tình đoàn kết, tình bạn đẹp; tiếp tục phát huy năng khiếu, niềm đam mê bóng đá, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao của tỉnh ngày càng phát triển.

Đồng chí Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Giải trao giải phong cách cho nội dung U10.

Đồng chí Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Giải trao giải nhất, nhì, ba cho nội dung U10.

Đồng chí Hoàng Thu Phương - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải nhất, nhì, ba cho nội dung U13.

Các đại biểu chụp ảnh cùng các đội đạt giải.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 24 giải ở các nội dung thi đấu. Trong đó, 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích, 3 giải phong cách; 3 giải cầu thủ xuất sắc nhất, 3 giải cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, 3 giải thủ môn xuất sắc nhất.