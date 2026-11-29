Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng buộc phải có điểm nếu không muốn tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối bảng.

Đội bóng xứ Thanh đang dần tìm lại sự cân bằng sau những chệch choạc thời gian qua, đặc biệt là sau khi có sự thay đổi nơi băng ghế huấn luyện. Sau trận hòa trước Thể Công Viettel và chiến thắng trước HAGL, đội bóng của tân HLV Kim Young Chul đã vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 12 điểm và tạm bứt khỏi nhóm bám đuổi phía sau.

Tiếp đón Đồng Nai trên sân nhà, Thanh Hóa đứng trước cơ hội nối dài mạch trận thăng hoa và cải thiện thứ hạng. Đặc biệt, nếu giành chiến thắng ở vòng đấu này sẽ trực tiếp giúp họ nhấn chìm một trong những đối thủ cạnh tranh ở cuộc đua trụ hạng tại V-League.

Đồng Nai đang trải qua giai đoạn khó khăn trong mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi V-League. Ảnh: DongNaiFC

Không có được sự hưng phấn như đội chủ nhà, Đồng Nai đang lún sâu vào áp lực sau chuỗi trận đáng thất vọng. Đồng Nai hiện mới có vỏn vẹn 4 điểm và đứng cuối bảng xếp hạng. Đáng chú ý, đội khách mới ghi được 2 bàn thắng nhưng đã để thủng lưới tới 14 lần. Chuyến hành quân ra xứ Thanh lần này được dự báo là lành ít dữ nhiều với đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng.

Đồng Nai đang trải qua giai đoạn đầy thử thách trong mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi V-League. Thất bại trước Hà Nội FC ở vòng đấu gần nhất phản ánh khá rõ những hạn chế của đội bóng tân binh này. Đồng Nai thường tỏ ra lúng túng trước sức ép của đối phương. Hệ thống phòng ngự thường mất đi sự chắc chắn và để đối phương tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Có những thời điểm họ tổ chức phòng ngự khá tốt, tranh chấp quyết liệt và tìm cách hạn chế không gian chơi bóng của đối phương. Tuy nhiên, khả năng duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu vẫn là điểm yếu lớn. Vấn đề này Đồng Nai thường mắc phải mỗi khi phải đối đầu với những đội bóng có khả năng luân chuyển bóng nhanh, các tuyến của họ thường bị kéo giãn. Một khi hàng tiền vệ không thể hỗ trợ kịp thời, hàng hậu vệ sẽ dễ mắc sai lầm.

Xét tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, đội bóng xứ Thanh được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể chủ quan trước đối thủ đang rất khát điểm trong cuộc đua trụ hạng.

Trận đấu giữa Thanh Hóa và Đồng Nai sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 29/11 trên sân vận động Thanh Hóa. Với phong độ hiện tại, bản lĩnh trận mạc tại V-League cùng lợi thế sân nhà, Thanh Hóa được đánh giá cao hơn cao hơn đối thủ.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

Thanh Hóa: Thanh Diệp, Đình Huyên, Ngọc Hà, Tuấn Cảnh, Đức Mạnh, Lovric, Abdurakhmanov, Văn Tùng, Damoth Thongkhamsavath, Saliou, Matheus Monteiro Martins.

Đồng Nai: Văn Phong, Hải Quân, Hữu Tuấn, Tiến Dụng, Filip Jovic, Xuân Trường, Quốc Lộc, Văn Đức, Milos Vulic, Lưu Tự Nhân, Andrei Ivan.