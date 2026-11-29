Ban tổ chức trao thưởng nội dung đồng đội nâng cao. (Ảnh: Minh Giang)

Chiều 29/11, các trận chung kết cuối cùng và lễ bế mạc, trao giải Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII năm 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Hà Nội (số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội).

Tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng là hai trận chung kết đồng đội nam phong trào và đồng đội nam nâng cao, với sự góp mặt của nhiều câu lạc bộ có lực lượng mạnh.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú. (Ảnh: Minh Giang)

Ở nội dung đồng đội nam nâng cao, Câu lạc bộ Vieted Hoàng Tuấn đối đầu Câu lạc bộ Thái Hà. Sở hữu đội hình đồng đều với ba tay vợt từng khoác áo đội tuyển quốc gia gồm Nguyễn Anh Tú, Đỗ Mạnh Lương và Vũ Quang Hiền, Vieted Hoàng Tuấn được đánh giá cao hơn đối thủ.

Trận mở màn diễn ra căng thẳng khi Nguyễn Anh Tú phải trải qua 5 ván đấu mới vượt qua Nguyễn Duy Phong với tỷ số 3-2. Tuy nhiên, ở hai trận tiếp theo, Đỗ Mạnh Lương và Vũ Quang Hiền lần lượt đánh bại Trần Mạnh Cường và Nguyễn Quang Trường. Chiến thắng chung cuộc 3-0 giúp Vieted Hoàng Tuấn đăng quang nội dung đồng đội nam nâng cao.

Trong khi đó, ở chung kết đồng đội nam phong trào, Đội Hải Phòng 1 thể hiện ưu thế trước Câu lạc bộ Mobi Hoàng Chốp. Với lực lượng đồng đều và trình độ chuyên môn tốt, các tay vợt Hải Phòng giành chiến thắng 3-0, qua đó bước lên bục cao nhất.

Theo Tổng trọng tài Tô Đức Hòa (Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam), giải năm nay có trình độ chuyên môn cao, khoảng cách giữa các vận động viên ngày càng được thu hẹp. Nhiều tay vợt trẻ thể hiện nền tảng kỹ thuật tốt, tinh thần thi đấu quyết liệt và bản lĩnh vững vàng. Qua các trận đấu, giải không chỉ tạo môi trường cọ xát mà còn góp phần phát hiện những vận động viên triển vọng, bổ sung nguồn lực cho các đơn vị và đội tuyển trên cả nước.

Vận động viên Nguyễn Hạnh Ngân - vô địch đơn nữ dưới 45 tuổi. (Ảnh: Minh Giang)

Giải đấu quy tụ hơn 400 vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư, thuộc hơn 80 đơn vị, câu lạc bộ đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng lực lượng Công an và Quân đội. Đáng chú ý, nội dung nâng cao có sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam vừa trở về từ Giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á năm 2026 như Nguyễn Đăng Hiệp, Nguyễn Duy Phong, Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh và Lê Đình Đức.

Một điểm nhấn khác là sự tham gia của đội tuyển bóng bàn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với ba vận động viên Anane Vongsa, Laokham Manichanh và Phongsavanh Sengmany. Đây đều là những tay vợt từng tham dự các giải đấu quốc tế thuộc hệ thống Liên đoàn Bóng bàn thế giới (ITTF) và World Table Tennis (WTT).

Huấn luyện viên đội tuyển Lào Dalavone Manychanh đánh giá giải đấu là cơ hội thiết thực để các vận động viên cọ xát với những đối thủ mạnh, nhận diện hạn chế về kỹ thuật, chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Ban huấn luyện cùng các vận động viên mong muốn tiếp tục có cơ hội tập huấn, giao lưu với bóng bàn Việt Nam và trở lại tham dự giải trong những năm tiếp theo.