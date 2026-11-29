12 đội và 1 chiếc Cúp danh giá

Diễn ra từ ngày 6 đến 27.12 tại TP.HCM, THF-13 quy tụ 12 đội bóng đại diện cho các địa phương của tỉnh Thanh Hóa, gồm: Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Nông Cống, Sầm Sơn, Hậu Lộc, TP. Thanh Hóa, Thọ Xuân, Yên Định, Nghi Sơn, Quảng Xương, Cẩm Thủy và Như Thanh. Các đội thi đấu theo thể thức sân 7 người, hứa hẹn tạo nên một mùa giải sôi động với nhiều cuộc so tài hấp dẫn.

Ban tổ chức giới thiệu chiếc Cúp vô địch tại lễ bốc thăm, chia bảng giải vào chiều 29.11 ở TP.HCM

Khởi đầu từ năm 2011, THF CUP đã trải qua hành trình 15 năm xây dựng và phát triển, từng bước trở thành sân chơi có sức lan tỏa trong cộng đồng người Thanh Hóa tại khu vực phía Nam.

Giá trị của giải đấu không chỉ được đo bằng chất lượng chuyên môn hay những chiếc cúp vô địch, mà còn nằm ở khả năng kết nối những người xa quê, tạo dựng tình thân và sự sẻ chia trong cuộc sống.

Mùa giải năm nay tiếp tục quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của bóng đá phong trào như Long "lác", Hoàng Anh "heo", Sáng "Persie", Phi "Cà Mau", Đức "James".

Các đội bóng đã xác định được đối thủ sau lễ bốc thăm

Đáng chú ý, giải còn có sự góp mặt của những cựu cầu thủ từng thi đấu tại V.League như Hoàng Đình Tùng, Lê Quốc Phương và Trịnh Đức Lợi. Sự hiện diện của những cầu thủ giàu kinh nghiệm được kỳ vọng nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời truyền cảm hứng cho phong trào bóng đá cộng đồng.

Bóng đá kết nối những người con xa quê

Một trong những điểm nhấn của THF-13 là chiếc Cúp vô địch mang hình tượng Trống đồng Đông Sơn, được chế tác độc bản dành riêng cho mùa giải. Với sắc vàng kim chủ đạo, những họa tiết chim Lạc, hoa văn cổ và biểu tượng ngôi sao đa cánh, chiếc cúp không đơn thuần là phần thưởng cho đội bóng chiến thắng mà còn gửi gắm niềm tự hào về cội nguồn, văn hóa và bản sắc xứ Thanh.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các khách mời và đại diện các đội bóng

Trưởng Ban tổ chức THF-13 Nguyễn Văn Trung cho biết, hành trình duy trì giải đấu đã trải qua không ít khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính khiến nhiều tên địa danh truyền thống thay đổi.

"Để có được THF CUP như ngày hôm nay là cả một quá trình nỗ lực, đóng góp và đồng hành của những người con xứ Thanh. Những mùa giải thành công được tạo nên bởi sự đồng lòng, chung sức, sẻ chia và trách nhiệm của tất cả thành viên Ban tổ chức", ông Nguyễn Văn Trung chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, sự chung tay của các cá nhân, tập thể và doanh nghiệp, đặc biệt là Tập đoàn Hoàng Nông, đã góp phần quan trọng giúp giải đấu tiếp tục được duy trì. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần hướng về quê hương của cộng đồng người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc tại miền Nam.

THF-13 sẽ tiếp tục là sân chơi ý nghĩa của cộng đồng người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc tại miền Nam

THF-13 có 8 hạng mục giải thưởng. Đội vô địch nhận Cúp Trống Đồng, HCV, áo Champions và 40 triệu đồng; đội á quân nhận 20 triệu đồng, đội hạng ba nhận 10 triệu đồng. Các danh hiệu cá nhân và tập thể cũng được trao nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật.

Với thông điệp "Chung niềm đam mê – Cùng một bản sắc", THF-13 – Cúp Hoàng Nông 2026 kỳ vọng vượt ra ngoài khuôn khổ một giải bóng đá phong trào.

Bởi sau mỗi trận đấu, điều còn đọng lại không chỉ là thắng thua mà còn là tình đồng hương, sự gắn bó và niềm tự hào về quê hương xứ Thanh. Đó cũng chính là giá trị bền vững giúp giải đấu được gìn giữ và tiếp tục lan tỏa qua nhiều thế hệ.