Calvert-Lewin tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng 3-0 của Leeds trước Coventry.

Tối 28/11, hai đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Anh trải qua những cảm xúc trái ngược. Manchester United thảm bại 0-4 trước Brentford ngay tại Old Trafford, trong khi Leeds đánh bại Coventry 3-0 để vươn lên vị trí thứ 6 Premier League.

Dominic Calvert-Lewin mở tỷ số cho Leeds bằng cú đánh đầu ở phút 40, chỉ hai ngày sau khi ký hợp đồng mới với đội chủ sân Elland Road. Cùng thời điểm, MU tung ra tới 25 cú sút trước Brentford, 8 lần đưa bóng trúng đích nhưng không ghi nổi một bàn.

Sự tương phản ấy khiến quyết định bỏ qua Calvert-Lewin của MU trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 một lần nữa được nhắc đến.

Món hời MU từng bỏ qua

Khi Calvert-Lewin chia tay Everton vào mùa hè 2025, MU có cơ hội sở hữu một tiền đạo giàu kinh nghiệm tại Premier League mà không mất phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, tiền sử chấn thương cùng phong độ thiếu ổn định của chân sút người Anh khiến nhiều đội bóng e ngại.

Leeds chấp nhận rủi ro. Đội chủ sân Elland Road cần một trung phong đủ kinh nghiệm, có khả năng tranh chấp và ghi bàn để phục vụ mục tiêu trụ hạng. Calvert-Lewin đáp ứng những yêu cầu ấy mà không khiến CLB phải bỏ ra khoản phí chuyển nhượng lớn.

Hơn một năm sau, Leeds thu về thành quả vượt xa kỳ vọng. Trong mùa giải đầu tiên tại Elland Road, Calvert-Lewin ghi 15 bàn trên mọi đấu trường, góp công giúp đội bóng trụ hạng và vào bán kết FA Cup lần đầu sau 39 năm.

Mùa này, tiền đạo 29 tuổi tiếp tục duy trì phong độ với 7 bàn sau 14 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 6 pha lập công tại Premier League. Màn trình diễn ấn tượng cũng giúp anh được triệu tập trở lại tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel.

Điều đáng nói là những phẩm chất giúp Calvert-Lewin thành công tại Leeds cũng chính là thứ MU đang thiếu trên hàng công.

Tiền đạo người Anh trở thành món hời trên thị trường chuyển nhượng khi gia nhập Leeds mà không mất phí.

Tiền đạo người Anh có khả năng không chiến, chọn vị trí trong vùng cấm và làm tường cho đồng đội. Với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại Premier League, anh hiểu cách đối phó với những trung vệ giàu sức mạnh và tận dụng các cơ hội từ những quả tạt.

Trận thua Brentford cho thấy MU không hẳn thiếu khả năng tạo cơ hội. Đội chủ nhà có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 2,41, cao hơn mức 2,30 của đối thủ. Tuy nhiên, các học trò của Mauricio Pochettino bỏ lỡ cả ba cơ hội lớn.

Một trung phong giàu kinh nghiệm như Calvert-Lewin có thể mang đến phương án giải quyết những trận đấu như vậy. Anh không nhất thiết phải trở thành ngôi sao lớn nhất Old Trafford, nhưng đủ khả năng cung cấp những bàn thắng quan trọng và giảm bớt áp lực cho các tiền đạo trẻ.

Bài học chuyển nhượng cho MU

MU từng có thể sở hữu Calvert-Lewin mà không mất phí chuyển nhượng. Giờ đây, ngay cả khi chấp nhận chi tiền, đội bóng cũng khó thuyết phục tiền đạo người Anh rời Leeds.

Hôm 26/11, đội chủ sân Elland Road thông báo ký hợp đồng mới với Calvert-Lewin có thời hạn đến năm 2029. Động thái này cho thấy Leeds muốn xây dựng hàng công xung quanh tiền đạo 29 tuổi, thay vì xem anh là giải pháp ngắn hạn.

Calvert-Lewin tìm lại phong độ tốt nhất và được triệu tập trở lại tuyển Anh.

Vị thế của hai đội trên bảng xếp hạng cũng tạo ra nghịch lý. Leeds đứng thứ 6 Premier League với 20 điểm sau 12 vòng và bắt đầu nghĩ đến suất dự cúp châu Âu. Trong khi đó, MU đứng thứ 19 với vỏn vẹn 8 điểm, đối mặt nguy cơ xuống hạng.

Calvert-Lewin có suất đá chính, được HLV Daniel Farke tin tưởng và đang tìm lại những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp. Anh không có nhiều lý do để đánh đổi sự ổn định ấy lấy một môi trường đầy biến động tại Old Trafford.

Tất nhiên, không có gì đảm bảo Calvert-Lewin sẽ thành công nếu gia nhập MU vào mùa hè 2025. Những lo ngại về tiền sử chấn thương của tiền đạo này cũng có cơ sở. Tuy nhiên, thành công của Leeds đặt ra câu hỏi về cách MU đánh giá và lựa chọn cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng.

Không phải lúc nào một đội bóng cũng cần chi hàng chục triệu bảng để giải quyết vấn đề trên hàng công. Đôi khi, một cầu thủ giàu kinh nghiệm, phù hợp với yêu cầu chiến thuật và có mức chi phí hợp lý mang lại giá trị lớn hơn những bản hợp đồng đình đám.

Leeds nhìn thấy cơ hội ở một tiền đạo mà nhiều CLB e ngại. MU bỏ qua lựa chọn ấy để rồi hơn một năm sau vẫn chật vật tìm lời giải cho bài toán ghi bàn.

Khi Calvert-Lewin cùng Leeds hướng đến đấu trường châu Âu, MU lại phải lo chuyện trụ hạng. Sự tương phản ấy đủ khiến ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford phải nhìn lại quyết định của mình.