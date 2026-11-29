Đáng chú ý, VĐV Hồ Thị Duy xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng (HCV), góp phần khẳng định năng lực và vị thế của thể thao Cà Mau ở môn đua thuyền.

Dù lực lượng không đông, các VĐV đội tuyển Đua thuyền Cà Mau vẫn thể hiện phong độ ổn định, sự tự tin và quyết tâm cao trong từng nội dung thi đấu. Đặc biệt, tất cả các nội dung đăng ký tham gia đều mang về huy chương, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần thi đấu đoàn kết và bản lĩnh của các tay chèo Cà Mau.

Nổi bật trong thành tích của đội là VĐV Hồ Thị Duy với cú đúp HCV ở các nội dung Rowing. Cụ thể, Hồ Thị Duy giành HCV nội dung đơn nữ hạng nhẹ; đồng thời, cùng đồng đội Phạm Thuý My xuất sắc giành HCV nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ.

Hai VĐV Hồ Thị Duy và Phạm Thuý My thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026.

Thành tích ấn tượng của Hồ Thị Duy và Phạm Thuý My không chỉ là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ mà còn thể hiện sự phối hợp ăn ý, bản lĩnh và quyết tâm chinh phục thành tích cao tại đấu trường thể thao lớn.

VĐV Hồ Thị Duy xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung Rowing đơn nữ hạng nhẹ.

Với lực lượng chỉ 8 VĐV nhưng đạt kết quả vượt chỉ tiêu đề ra, đội tuyển Đua thuyền Cà Mau đã để lại dấu ấn đáng ghi nhận tại Đại hội. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của các VĐV và ban huấn luyện, đồng thời tạo động lực để môn đua thuyền tiếp tục phát triển, đóng góp vào thành tích chung của thể thao tỉnh nhà.

Đội tuyển Đua thuyền Cà Mau phấn khởi với thành tích đạt được tại Đại hội.