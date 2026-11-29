Tay đua Trần Trọng Phúc ăn mừng khi giành chiến thắng. Ảnh: Facebook Xe đạp online

Trên đường đua Rừng Sác (Thành phố Hồ Chí Minh) 42 tay đua bước vào tranh tài ở cự ly 162km, tương đương 3 vòng đua. Với chiến thuật phân phối sức hợp lý, Trần Trọng Phúc duy trì tốc độ ổn định trong suốt chặng đua, trước khi tăng tốc ở giai đoạn quyết định để cán đích đầu tiên với thành tích 3h57'1, tốc độ trung bình 41,01km/h.

Cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu diễn ra quyết liệt khi Trần Trọng Phúc chỉ hơn người về nhì Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội) đúng 1 giây. VĐV Trần Lê Minh Tuấn của Thành phố Hồ Chí Minh về thứ ba với thành tích 3h57'39. Ngoài Trần Trọng Phúc, Đồng Nai còn có tay đua Nguyễn Văn Nhã về đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 3h57'51.

Vận động viên Trần Trọng Phúc trên bục nhận huy chương. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, với chiến thắng của Trần Trọng Phúc, xe đạp Đồng Nai đã có tấm HCV thứ 3 tại đại hội, sau 2 HCV ở nội dung đồng đội tính giờ nam cự ly 80km và bộ đôi 500m tốc độ nam.

Ở nội dung đồng đội nam cùng cự ly 162km, các tay đua Đồng Nai cũng thi đấu nỗ lực, giành vị trí thứ 3 với tổng thành tích 12h3'40. HCV nội dung này thuộc về đội An Giang, trong khi Đồng Tháp giành HCB.

Đội tuyển xe đạp Đồng Nai nhận huy chương đồng nội dung đồng đội tại đại hội. Ảnh: ĐVCC

Khép lại môn Xe đạp đường trường tại đại hội, đội tuyển xe đạp Đồng Nai giành tổng cộng 8 huy chương (3 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ), xếp hạng ba toàn đoàn. Thành tích này không chỉ ghi nhận nỗ lực của các tay đua và ban huấn luyện mà còn đóng góp quan trọng vào bảng tổng sắp huy chương của Đoàn thể thao thành phố Đồng Nai.