Đoàn Vĩnh Long giành ngôi Nhất toàn đoàn môn Bắn cung tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Chung cuộc, đoàn Vĩnh Long xuất sắc giành ngôi Nhất toàn đoàn với 10 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc, 11 huy chương Đồng; đồng thời ghi nhận tổng cộng 10 kỷ lục Đại hội mới được thiết lập.

Tham dự môn Bắn cung tại Đại hội có 213 cung thủ của 13 đoàn, tranh tài ở 32 bộ huy chương gồm hai thể loại cung 1 dây (16 nội dung) và cung 3 dây (16 nội dung).

Trong ngày thi đấu cuối cùng, cuộc đua ngôi đầu diễn ra sít sao khi Vĩnh Long và Hà Nội cùng nâng số huy chương Vàng lên 10. Nhờ hơn về chỉ số huy chương Bạc, Vĩnh Long xếp thứ Nhất, còn Hà Nội xếp thứ Nhì (10 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 13 huy chương Đồng). Đoàn chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh giành thêm 2 huy chương Vàng trong ngày bế mạc ở các nội dung đồng đội nam nữ phối hợp cung 1 dây và đồng đội nam cung 1 dây, giữ vững vị trí thứ Ba toàn đoàn với 5 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 9 huy chương Đồng. Bảy bộ huy chương Vàng còn lại được phân bổ cho các đoàn: Quảng Ninh, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hải Phòng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Phú Thọ và thành phố Huế.

Đánh giá về chuyên môn, ông Phan Trọng Quân, phụ trách bộ môn Bắn cung, Cục Thể dục Thể thao cho biết, 10 kỷ lục Đại hội được xác lập có chất lượng chuyên môn cao, đồng thời sự cạnh tranh giữa các đoàn không còn chênh lệch lớn như các kỳ Đại hội trước. Bên cạnh các vận động viên giàu kinh nghiệm như: Lê Quốc Phong, Lộc Thị Đào, Nguyễn Hoàng Phi Vũ hay Đặng Công Đức, giải đấu cũng ghi nhận nhiều gương mặt trẻ triển vọng như Bế Thu Thủy và Nguyễn Văn Thịnh thi đấu nổi bật, hứa hẹn là lực lượng nòng cốt của đội tuyển quốc gia cho các nhiệm vụ quốc tế năm 2027 và hướng tới Olympic.

Ban Tổ chức trao huy chương và giấy chứng nhận cho các cung thủ đạt thành tích trong ngày bế mạc môn Bắn cung.

Tiêu biểu trong nhóm vận động viên trẻ, cung thủ Bế Thu Thủy (đội Bắn cung Thành phố Hồ Chí Minh, 19 tuổi) chia sẻ, đây là kỳ Đại hội thành công với cá nhân sau quá trình nỗ lực tập luyện, khi giành 3 huy chương Vàng (70m, 50m và đồng đội phối hợp nam nữ), 3 huy chương Bạc (60m, 30m, đấu loại cá nhân) và 2 huy chương Đồng (30m, đồng đội nữ); qua đó tạo thêm động lực để tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao hơn cùng đồng đội trong thời gian tới.

Về thành tích phá kỷ lục, ở nội dung 30m cung 3 dây nam, hai cung thủ Nguyễn Văn Đầy (Vĩnh Long) và Đặng Công Đức (Quảng Ninh) cùng đạt điểm tuyệt đối 360/360 để phá kỷ lục Đại hội cũ (do Nguyễn Văn Đầy lập năm 2018) và cùng nhận huy chương Vàng. Ngoài ra, Đặng Công Đức còn phá kỷ lục Đại hội nội dung toàn năng 50m x 2 cung 3 dây nam với 705 điểm; còn Hoàng Phương Thảo (Hà Nội) thiết lập kỷ lục Đại hội ở cự ly 30m cung 1 dây nữ với 353 điểm.

Theo thống kê của Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, tính đến 16 giờ ngày 29/11, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương toàn Đại hội với 116 huy chương Vàng, 94 huy chương Bạc và 121 huy chương Đồng.

Xếp thứ hai là đoàn Hà Nội với 103 huy chương Vàng, 70 huy chương Bạc và 77 huy chương Đồng. Đoàn Quân đội đứng thứ ba với 49 huy chương Vàng, 55 huy chương Bạc và 73 huy chương Đồng.