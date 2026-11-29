Senne Lammens nhận 10 bàn thua sau ba trận đầu tiên dưới thời Mauricio Pochettino.

Mùa hè vừa qua, Manchester United đặt niềm tin lớn vào Lammens đến mức chỉ tìm kiếm một thủ môn dự bị thay vì chiêu mộ người đủ sức cạnh tranh suất bắt chính với tuyển thủ Bỉ. Tuy nhiên, quyết định ấy được đưa ra trước khi Mauricio Pochettino tiếp quản đội bóng. Giờ đây, nhà cầm quân người Argentina có lý do để xem xét lại.

Lammens phải vào lưới nhặt bóng 10 lần sau ba trận đầu tiên dưới thời Pochettino. Thủ môn người Bỉ không phải nguyên nhân duy nhất khiến MU rơi vào khủng hoảng, nhưng những sai sót của anh đang khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi sai lầm trở thành thói quen

Trong thất bại 0-4 trước Brentford tối 28/11, Lammens có thể làm tốt hơn ở hai bàn thua đầu tiên. Cây bút Mike McGrath của Telegraph nhận định cú sút mở tỷ số của Callum Wilson tuy có lực mạnh nhưng hướng bóng vẫn nằm trong tầm xử lý của thủ môn MU. Đến bàn thua thứ hai, Lammens tiếp tục bị đánh bại khi bóng đi dưới người.

Điều đáng lo không nằm ở một hay hai tình huống riêng lẻ. Từ đầu mùa giải, thủ môn người Bỉ nhiều lần xử lý thiếu chắc chắn, ngay cả với những pha bóng không quá phức tạp.

Trước Aston Villa, Lammens để bóng lọt qua hai chân, sau đó bắt bóng không dính, tạo cơ hội cho Nicolas Jackson lập công. Trong thất bại trước Liverpool, anh bị Dominik Szoboszlai đánh bại bằng cú đá phạt đưa bóng về góc khung thành do chính mình bảo vệ.

Đến trận hòa Sporting CP tại Champions League, Lammens lại mắc lỗi khi không thể kiểm soát một quả tạt, giúp Luis Suarez ghi bàn bằng cú ngả người móc bóng. Chỉ vài ngày sau, thủ môn người Bỉ tiếp tục trải qua buổi tối đáng quên trước Brentford.

Karl Darlow có thể được trao cơ hội trong chuyến làm khách trước Newcastle.

Một thủ môn có thể mắc sai lầm, nhưng tần suất mắc lỗi của Lammens đang vượt quá giới hạn mà MU có thể chấp nhận. Đội chủ sân Old Trafford đứng thứ 19 Premier League với 8 điểm sau 12 vòng. Trong hoàn cảnh ấy, mỗi bàn thua xuất phát từ sai sót cá nhân đều có thể khiến đội bóng đánh mất những điểm số quý giá.

Hàng thủ MU cũng phải chịu trách nhiệm vì không bảo vệ tốt khung thành. Tuy nhiên, khi các hậu vệ chơi thiếu chắc chắn, đội bóng càng cần một thủ môn có khả năng sửa sai cho đồng đội. Lammens hiện chưa làm được điều đó.

Pochettino cần quyết đoán

Telegraph cho rằng Pochettino nên cân nhắc trao cơ hội cho Karl Darlow trong chuyến làm khách trước Newcastle ngày 2/12. Thủ môn 36 tuổi từng có nhiều năm khoác áo Newcastle và không xa lạ với bầu không khí tại St James' Park.

Darlow cũng trải qua mùa giải khá ấn tượng trong màu áo Leeds United trước khi gia nhập MU theo dạng chuyển nhượng tự do. Anh từng giành suất bắt chính từ tay thủ môn người Brazil Lucas Perri, qua đó chứng minh bản thân vẫn đủ khả năng thi đấu ở môi trường cạnh tranh cao.

Không có gì đảm bảo Darlow sẽ chơi tốt hơn Lammens. Tuy nhiên, khi MU chỉ thắng một trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Pochettino khó có thể tiếp tục giữ nguyên những lựa chọn không mang lại hiệu quả.

Những sai lầm liên tiếp khiến vị trí số một của Lammens trong khung thành MU bị đặt dấu hỏi.

MU từng trải qua hoàn cảnh tương tự với Andre Onana. Erik ten Hag kiên trì đặt niềm tin vào thủ môn người Cameroon bất chấp những sai lầm liên tiếp. Pochettino giờ đứng trước bài toán tương tự, nhưng vị thế của MU trên bảng xếp hạng khiến ông không có nhiều thời gian để kiên nhẫn.

Việc đưa Lammens lên ghế dự bị không đồng nghĩa MU phủ nhận năng lực hay từ bỏ kế hoạch lâu dài với thủ môn người Bỉ. Khoảng thời gian tạm rời đội hình chính có thể giúp anh giảm bớt áp lực, lấy lại sự tự tin và cải thiện những hạn chế về chuyên môn.

Pochettino cần bảo vệ học trò, nhưng ông cũng có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của đội bóng. Khi MU đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, không cầu thủ nào nên được đảm bảo suất đá chính bất chấp phong độ. Lammens cũng không phải ngoại lệ.