Chiều 29-11, không khí sôi nổi, những trận đấu hấp dẫn cùng những khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc đã khép lại tại Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII - năm 2026.

Ban tổ chức trao giải Đồng đội nam Nâng cao.

Ban tổ chức trao giải Đồng đội nam phong trào.

Ban tổ chức trao giải Đôi nam trên 60 tuổi. Giải Nhất thuộc về VĐV Đàm Đình Hiền - Ma Tiến Dũng (Thái Nguyên).

Ban tổ chức trao giải Đôi nam từ 45 đến 60 tuổi. Giải Nhất thuộc về VĐV Đặng Ngọc Hải - Hoàng Thanh Tuấn (Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội).

Ban tổ chức trao giải Đôi nam nữ trên 45 tuổi. Giải Nhất thuộc về VĐV Hoàng Thanh Tuấn - Phạm Thu Hương (Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội).

Ban tổ chức trao giải Đôi nam nữ dưới 45 tuổi. Giải Nhất thuộc về Nguyễn Văn Tuấn Anh - Hoàng Trà My (CAND T&T).

Ban tổ chức trao giải Đôi nữ dưới 45 tuổi. Giải Nhất thuộc về VĐV Hoàng Trà My - Trương Bảo Linh (CAND T&T).

Ban tổ chức trao giải Đơn nữ dưới 45 tuổi. Giải Nhất thuộc về VĐV Nguyễn Hạnh Ngân (Vieted).

Ban tổ chức trao giải Đơn nữ trên 45 tuổi. Giải Nhất thuộc về VĐV Phạm Thu Hương (Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội).

Ban tổ chức trao giải Đôi nam có lãnh đạo. Giải Nhất thuộc về VĐV Bùi Anh Tuấn – Phạm Thanh Sơn (AEG Media).

Ban tổ chức trao giải Đơn nam lãnh đạo. Giải Nhất thuộc về VĐV Trần Quốc Bình (Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu).