Đại hội năm nay quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu đến từ các tỉnh, thành và ngành trên cả nước. Những cuộc tranh tài diễn ra quyết liệt, đặc biệt ở các nội dung cá nhân, đôi và đồng đội, qua đó phản ánh chất lượng chuyên môn cũng như sự phát triển của phong trào cờ tướng tại nhiều địa phương.

Nội dung đôi nam có sự tham dự của nhiều kỳ thủ mạnh. Ảnh: TLKĐ

Với 4 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, TP.HCM tạo được khoảng cách về thành tích so với các đoàn còn lại. Bắc Ninh xếp thứ hai với 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Quảng Ninh đứng thứ ba với 2 HCV và 6 HCĐ.

Đồng Nai và Hà Nội lần lượt xếp thứ tư và thứ năm. Các đoàn Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk cũng giành được những tấm huy chương, góp phần tạo nên sự cạnh tranh đa dạng tại giải.

Điểm đáng chú ý trong thành công của TP.HCM là khả năng phân bổ thành tích ở nhiều nội dung, từ cờ tiêu chuẩn đến cờ nhanh, từ cá nhân đến đôi.

Điều này cho thấy sức mạnh của đội tuyển không phụ thuộc vào một vài kỳ thủ chủ lực mà được xây dựng trên nền tảng lực lượng có chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu.

Ban tổ chức trao huy chương nội dung đôi nam cờ tiêu chuẩn. Ảnh: TLKĐ

Những gương mặt như Trần Tuệ Doanh, Trần Huỳnh Thiên Kim, Hoàng Thị Hải Bình, Đàm Thị Thùy Dung, Nguyễn Hoàng Yến, Lại Lý Huynh và Nguyễn Minh Nhật Quang đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đội tuyển thành phố.

Đặc biệt, Đàm Thị Thùy Dung và Nguyễn Hoàng Yến trở thành hai gương mặt nổi bật khi liên tiếp giành HCV ở cả nội dung đôi nữ cờ tiêu chuẩn và đôi nữ cờ nhanh. Thành tích này cho thấy sự ăn ý, bản lĩnh và khả năng thích ứng với những yêu cầu khác nhau của từng thể thức thi đấu.

Bảng xếp hạng huy chương chung cuộc ở môn cờ tướng

Ngôi nhất toàn đoàn tại Đại hội lần này không chỉ là phần thưởng cho quá trình chuẩn bị và tập luyện của các kỳ thủ TP.HCM, mà còn tạo thêm động lực để cờ tướng thành phố tiếp tục duy trì vị thế trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Đây cũng là cơ sở để giới chuyên môn đánh giá lực lượng, phát hiện những nhân tố triển vọng và hướng đến các mục tiêu cao hơn ở đấu trường quốc tế.