Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm sắp tròn 10 năm nhà cầm quân có biệt danh Zico Thái chia tay đội tuyển quốc gia. Sự xuất hiện của ông lập tức thu hút sự chú ý, nhưng khả năng Kiatisuk trở lại ghế HLV trưởng tuyển Thái Lan gần như không có ở thời điểm này.

Kiatisuk có mặt tại Madam Valley Sport Complex and Resort ở tỉnh Nakhon Ratchasima. Đây từng là trung tâm huấn luyện mang tên Kirin Valley, nơi tuyển Thái Lan thường xuyên tập trung dưới thời ông dẫn dắt từ năm 2013 đến 2016. Lần trở lại sau một thập kỷ khiến cựu HLV trưởng không khỏi xúc động khi chứng kiến diện mạo hoàn toàn khác của địa điểm từng gắn với những thành công lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân.

Kiatisuk Senamuang bất ngờ trở lại đại bản doanh của đội tuyển Thái Lan sau lời mời của Madam Pang. Ảnh: Main Stand

Kiatisuk chia sẻ rằng ông bất ngờ ngay từ lối vào, bởi con đường đất đá ngày trước đã được thay đổi. Bên trong, cơ sở vật chất cũng được nâng cấp toàn diện. Ông nhắc lại giai đoạn 2013-2016 như một quãng thời gian đặc biệt, khi trung tâm này góp phần tạo nên những thành công cho bóng đá Thái Lan. Dưới sự dẫn dắt của Kiatisuk, đội tuyển xứ Chùa vàng giành hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp vào năm 2014 và 2016.

Lời mời của Madam Pang là dịp để một nhân vật tạo dấu ấn lớn với bóng đá Thái Lan trở lại nơi lưu giữ những ký ức đáng nhớ. Tuy nhiên, chuyến thăm không đồng nghĩa với việc Madam Pang đang chuẩn bị đưa Kiatisuk trở lại ban huấn luyện đội tuyển.

Lý do Anthony Hudson vẫn là HLV trưởng tuyển Thái Lan. Nhà cầm quân người Anh đã được gia hạn hợp đồng đến năm 2029, cho thấy FAT tiếp tục đặt niềm tin vào kế hoạch hiện tại. Hudson vừa dẫn dắt Thái Lan giành chức vô địch King’s Cup 2026 và đang xây dựng đội tuyển theo định hướng của mình. Trong bối cảnh đó, việc thay đổi HLV để đưa Kiatisuk trở lại là kịch bản không có cơ sở thực tế.

Bản thân Kiatisuk cũng từng thể hiện quan điểm tôn trọng HLV đương nhiệm. Sau thất bại của Thái Lan trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026, ông cho rằng nếu Hudson vẫn làm tốt công việc và nhận được sự ủng hộ của liên đoàn, người hâm mộ thì mọi người nên tiếp tục ủng hộ nhà cầm quân này.

Vì vậy, sự trở lại của Kiatisuk được nhìn nhận như một cuộc hội ngộ giàu cảm xúc sau 10 năm, thay vì tín hiệu về một cuộc tái xuất trên băng ghế huấn luyện. Zico Thái vẫn là một phần quan trọng trong lịch sử bóng đá nước này, nhưng chiếc ghế HLV trưởng tuyển Thái Lan vẫn thuộc về Anthony Hudson.