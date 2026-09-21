Giá Bitcoin vượt mốc 85.000 USD

Giá Bitcoin vượt qua mốc 85.000 USD. Ảnh: Pexel.

Chiều 21/9 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin đã vượt mốc 85.000 USD, tăng hơn 5% trong 24 giờ qua và tiến lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 1. Vốn hóa của đồng tiền số lớn nhất thế giới cũng nhờ đó trở lại ngưỡng 1.700 tỷ USD.

Theo Bloomberg, động thái này diễn ra sau khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền vào mạnh trong những phiên cuối tuần trước, qua đó đảo ngược hoàn toàn lượng vốn rút ra trước đó và góp phần đưa giá Bitcoin lên cao.

Trong 2 phiên ngày 17-18/9, các ETF hút tổng cộng 593 triệu USD. Khoản tiền này bù đắp lượng vốn rút mạnh trong 2 phiên trước đó, giúp dòng vốn ròng cả tuần chuyển sang dương 6 triệu USD.

Tâm lý nhà đầu tư thay đổi sau khi trải qua một tuần đầy biến động đối với thị trường tài sản số. Trước đó, một dự luật quan trọng về tiền mã hóa tại Mỹ không được thông qua, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong hơn 3 năm.

Bitcoin đang neo ở mức cao nhất 8 tháng qua. Ảnh: CoinMarketCap.

Đến ngày 17/9, tâm lý giới đầu tư được cải thiện phần nào sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) bật đèn xanh cho việc đưa các phiên bản kỹ thuật số của chứng khoán vào giao dịch tại Mỹ.

Tuy nhiên, giới giao dịch vẫn chưa tin đà tăng có thể kéo dài trong bối cảnh các yếu tố kinh tế vĩ mô tiếp tục gây sức ép. Giá dầu thô vẫn trên 100 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao.