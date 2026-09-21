Sau thua kiện Amazon, Gilimex đẩy mạnh đầu tư khu công nghiệp

Ngày 9/7 (giờ Mỹ), tòa án Quận Nam New York đã bác toàn bộ vụ kiện của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex; HOSE: GIL) đối với Amazon và kết luận doanh nghiệp này nộp nhiều tài liệu giả mạo trong quá trình tố tụng.Theo phán quyết, GIL có nguy cơ phải thanh toán phí luật sư và các chi phí tố tụng cho Amazon.

Vụ kiện bắt nguồn từ cuối năm 2022, khi Gilimex cáo buộc Amazon đột ngột cắt giảm đơn hàng sau đại dịch Covid-19, khiến doanh nghiệp phải gánh lượng lớn nguyên vật liệu tồn kho và công suất sản xuất dư thừa.

Sau khi bị tòa án Mỹ bác bỏ đơn kiện, Gilimex cho biết sẽ tiếp tục thực hiện kháng cáo để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và cổ đông.

Gilimex đẩy mạnh đầu tư mảng bất động sản công nghiệp

Đáng chú ý, Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026 của Gilimex còn nhận ý kiến ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS). Nội dung liên quan đến lượng hàng tồn kho của vụ kiện GIL và Amazon, do chưa thể xác định được giá trị thu hồi khi vụ kiện chưa có kết quả cuối cùng.

Ngày 28/8, GIL đã công bố văn bản giải trình. Nguyên nhân là tại ngày 30/6/2026, vụ kiện giữa GIL và Amazon vẫn đang trong quá trình tố tụng và chưa có kết quả cuối cùng. Số lượng hàng tồn kho liên quan đến vụ kiện vẫn được doanh nghiệp bảo quản, kiểm soát và duy trì tình trạng phù hợp.

Tại thời điểm 30/6/2026, GIL chưa đủ cơ sở để xác định hợp lý giá trị tổn thất, khả năng thu hồi và giá trị thuần, từ đó làm cơ sở xác định phương án xử lý cuối cùng đối với số hàng tồn kho liên quan. Do đó, GIL chưa ghi nhận dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với số hàng này.

Trái ngược với những thông tin bất lợi từ vụ kiện với Amazon, Gilimex đang đẩy mạnh đầu tư vào mảng bất động sản công nghiệp với hàng loạt dự án được triển khai ở nhiều tỉnh thành.

Mới đây, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex (Gilimex Industrial Park) đã tổ chức khởi công đồng thời Khu công nghiệp Nghĩa Hưng và Khu công nghiệp Thuận Thành III – Phân khu C tại tỉnh Bắc Ninh. Hai dự án có tổng diện tích hơn 344 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.186 tỷ đồng. Đây là hai trong số tám dự án, công trình được triển khai nhằm chào mừng sự kiện thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Hai dự án tại Bắc Ninh tiếp nối danh mục của Gilimex Industrial Park sau Khu công nghiệp Gilimex tại Huế và Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long. Tại Huế, dự án có quy mô 460,85 ha; Phân khu A diện tích 49,17 ha đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, Phân khu B 411,68 ha đang tiếp tục được đầu tư, cùng nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất mở rộng đến 7.600 m3/ngày đêm.

Tại Vĩnh Long, dự án có quy mô 400 ha và định hướng phục vụ các ngành chế biến nông sản – thực phẩm, hàng tiêu dùng, điện tử, dược phẩm, kho bãi và các ngành ít tác động đến môi trường.

Hai dự án Khu công nghiệp vừa được khởi công tại Bắc Ninh

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex được thành lập tháng 11/2019, trụ sở tại số 45 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, Tp. Huế, người đại diện pháp luật là Hoàng Tiến Đạt.

Doanh nghiệp này có vốn ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó, Gilimex sở hữu 51% vốn, Công ty Cổ phần Transimex sở hữu 20% vốn, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế sở hữu 20% vốn, Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn sở hữu 5% vốn và Công ty TNHH May Thạnh Mỹ sở hữu 4% vốn còn lại.

Đến tháng 6/2020, Gilimex Industrial Park giảm vốn về 10 tỷ đồng, cổ đông chỉ còn Gilimex sở hữu 85% vốn và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế sở hữu 15% vốn còn lại.

Đầu tháng 7/2020, Gilimex Industrial Park tăng vốn lên 510 tỷ đồng. Cuối tháng 11/2025, Gilimex Industrial Park tiếp tục tăng vốn lên 585 tỷ đồng, ông Hoàng Tiến Đạt giữ vai trò người đại diện pháp luật, tổng giám đốc công ty.

Tiếp tục mở rộng phát triển bất động sản công nghiệp, tháng 8/2023, hệ sinh thái Gilimex Industrial Park tiếp tục được thành lập tại tỉnh Bắc Giang (cũ) với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex Bắc Giang. Doanh nghiệp này có vốn 330 tỷ đồng, trong đó, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long sở hữu đến 64% vốn, Công ty Cổ phần Đầu tư Mỹ Khang sở hữu 24% vốn và 12% vốn còn lại thuộc về Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Khang. Ông Hoàng Tiến Đạt cũng giữ vai trò người đại diện pháp luật, tổng giám đốc công ty này.

Tháng 3/2025, Gilimex tiếp tục thành lập Công ty TNHH Khu công nghiệp Gilimex Bắc Ninh với vốn 300 tỷ đồng do Gilimex là chủ sở hữu; ông Hoàng Tiến Đạt giữ vai trò người đại diện pháp luật, tổng giám đốc công ty này.

Ông Hoàng Tiến Đạt đồng thời đang là thành viên HĐQT Gilimex. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ông Đạt không ghi nhận mức thù lao tại Gilimex, trong khi cùng kỳ năm 2025, ông nhận 120 triệu đồng. Trong kỳ báo cáo của Gilimex cũng ghi nhận ông Hoàng Tiến Đạt tạm ứng số tiền hơn 20 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái là hơn 40,5 tỷ đồng. Đồng thời, ông Đạt cũng phát sinh công nợ hơn 9,1 tỷ đồng,…

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GIL đạt doanh thu 447 tỷ đồng, tăng 75%, kéo theo lãi gộp gấp 3 lần. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 65 tỷ đồng, giảm 25%; thu nhập khác tăng 61%; chi phí khác giảm 95%. Sau cùng, doanh nghiệp lãi ròng 21,3 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 68 tỷ đồng cùng kỳ. Dù vậy, kết quả này mới giúp GIL đạt được 28% mục tiêu doanh thu và 22% chỉ tiêu lãi trước thuế so với kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Tại cuối quý 2/2026, GIL ghi nhận tài sản ngắn hạn đạt 3.752 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng tồn kho đạt 2.645 tỷ đồng, tăng 38%, chủ yếu đến từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (ghi nhận 1.615 tỷ đồng). Nợ phải trả ghi nhận 1.754 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2015. Vốn chủ sở hữu đạt 2.668 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu thuần giảm nhẹ còn hơn 447 tỷ đồng, trong khi giá vốn tăng nhẹ. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng tăng nhẹ từ gần 21 tỷ đồng lên 21,3 tỷ đồng, nhờ điều chỉnh chênh lệch tỷ giá và loại trừ giao dịch nội bộ và thuế thu nhập doanh nghiệp.