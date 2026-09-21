Thiết kế cơ chế đặc thù để Cần Thơ phát huy vai trò trung tâm vùng

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy; Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Đồng chí Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đã thông qua báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách phát triển thành phố.

Báo cáo gồm 3 phần, tập trung vào cơ sở và quá trình xây dựng dự thảo; những nội dung trọng tâm, các vấn đề còn có ý kiến khác nhau và gợi ý thảo luận với 6 nhóm vấn đề. Trong đó, trọng tâm là lựa chọn phương án áp dụng cơ chế, chính sách, làm cơ sở hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ.

Dự thảo Nghị định gồm 2 phần nội dung. Phần thứ nhất là các cơ chế, chính sách được lựa chọn áp dụng theo Luật Phát triển đô thị.

Phần thứ hai là các chính sách đặc thù riêng có của thành phố, gồm 3 chính sách: Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ; ưu đãi, hỗ trợ kinh phí sử dụng và cho thuê trực tiếp tài sản kết cấu hạ tầng khoa học và công nghệ không qua đấu giá; xử lý đất nông, lâm trường.

Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, việc xây dựng Nghị định nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ, Nghị quyết số 13 về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời thực hiện nhiệm vụ được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I xác định là đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù, khơi thông các điểm nghẽn, tạo động lực để thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Qua tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ, nhiều chính sách đã phát huy hiệu quả, một số chính sách đã được luật hóa. Tuy nhiên, vẫn còn một số chính sách chưa phát huy hết hiệu quả do thiếu điều kiện triển khai.

Sau khi hợp nhất với Hậu Giang và Sóc Trăng, TP Cần Thơ có diện tích 6.360,83 km², dân số hơn 3,207 triệu người, với 103 đơn vị hành chính cấp xã. Không gian phát triển được mở rộng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thiết kế lại hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với điều kiện, tiềm năng và yêu cầu phát triển mới của thành phố.

Các nhà khoa học, doanh nghiệp, đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm đắc, thẳng thắn và cần thiết cho việc xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách phát triển TP Cần Thơ.

PGS.TS Đào Duy Huân, người có hơn 25 năm gắn bó với Cần Thơ và từng làm chủ nhiệm 4 đề tài liên quan đến thành phố, đánh giá dự thảo Nghị định đã tiếp cận tương đối toàn diện các vấn đề phát triển của TP Cần Thơ.

Theo PGS.TS Đào Duy Huân, vấn đề quan trọng không chỉ là trao thêm cơ chế, chính sách mà cần thiết kế cơ chế phù hợp để TP Cần Thơ có thể chuyển hóa lợi thế trung tâm vùng thành động lực và kết quả tăng trưởng thực tế.

TP Cần Thơ là đầu mối liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long trên nhiều lĩnh vực như logistics, nông nghiệp - thủy sản, thương mại, dịch vụ, du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục và y tế. Vì vậy, các cơ chế, chính sách đặc thù cần tạo điều kiện để thành phố phát huy tốt hơn vai trò trung tâm, đầu mối liên kết và dẫn dắt phát triển của toàn vùng.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, gửi lời cảm ơn đến các nhà khoa học, doanh nghiệp, đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm đắc, thẳng thắn và cần thiết cho việc xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách phát triển TP Cần Thơ.

Các ý kiến tập trung vào hai nhóm chính là đóng góp cho định hướng, chính sách phát triển của thành phố, nhất là các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, hạ tầng, tài chính; và góp ý trực tiếp vào dự thảo Nghị định.

Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát căn cứ chính trị, pháp lý, hoàn thiện hồ sơ; trong đó chú trọng tính khả thi của từng chính sách, bảo đảm các nội dung đề xuất có đầy đủ căn cứ, được thẩm định và có thể triển khai hiệu quả trong thực tế.