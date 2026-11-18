Một chuỗi ngày hội lớn đã bắt đầu. Và thực tế, không khí đón chào đã xuất hiện từ những ngày qua, khi nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức, hoặc đang được chuẩn bị để đón công chúng. Thống kê sơ bộ cho thấy: có hơn 400 chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày, triển lãm đã được chuẩn bị trên khắp cả nước trong dịp này.

Sự phong phú và đa dạng ấy mở ra nhiều lựa chọn phù hợp với mọi nhu cầu, mọi lứa tuổi. Đó là những cuộc hẹn với khám phá di sản, biểu diễn nghệ thuật, thưởng thức văn hóa truyền thống. Chúng đem đến những điều đáng để chờ đợi: được tìm hiểu văn hóa Việt Nam, được chia sẻ nét đẹp của quê hương mình - và cuối cùng, được kết nối cùng nhau.

Tưng bừng các tiết mục văn nghệ trong Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN

Bởi, khi cùng tham gia những chương trình ấy, mỗi người sẽ có thêm dịp gặp gỡ, trao đổi về những điều được xem, được nghe. Một chuyến tham quan cùng gia đình có thể trở thành dịp để các thế hệ trò chuyện về quá khứ, chia sẻ ký ức và cách nhìn. Một buổi trải nghiệm di sản có thể giúp người trẻ gặp gỡ nghệ nhân, hiểu thêm kỹ năng, công sức gìn giữ một nghề hay một loại hình nghệ thuật. Tại đó, di sản trở nên gần gũi hơn nhờ gắn với kinh nghiệm, cảm xúc của mỗi con người.

Và, sự hiểu biết ấy càng có ý nghĩa trong một nền văn hóa phong phú về bản sắc các dân tộc, vùng miền như Việt Nam - khi mỗi làn điệu, phong tục, nghề truyền thống chứa đựng kinh nghiệm sống và sự sáng tạo của một cộng đồng. Việc thưởng thức, tìm hiểu giúp công chúng nhận ra ý nghĩa phía sau một cách thực hành văn hóa, hiểu thêm công sức trao truyền và tình cảm mà người dân dành cho di sản của mình.

Như thế, khám phá và hiểu văn hóa cũng là một cách để hiểu và trân trọng con người. Và, khi một nét văn hóa được giới thiệu rộng rãi, cộng đồng nắm giữ di sản có dịp chia sẻ điều mình quý trọng, còn người đón nhận có cơ hội mở rộng hiểu biết. Để rồi, những khác biệt trở nên dễ hiểu, niềm tự hào về quê hương được đặt trong sự trân trọng đối với đóng góp của các cộng đồng khác. Và, qua những bản sắc riêng của từng vùng miền, từng vùng đất, mỗi người có thể cảm nhận đầy đủ hơn về nền văn hóa Việt Nam chung.

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Sự gắn bó còn được bồi đắp trong quá trình cùng chuẩn bị, tổ chức hoạt động văn hóa những ngày này. Ở đó, người lớn tuổi có thể trao truyền điều mình hiểu biết, người trẻ góp cách thể hiện mới. Khi chuẩn bị một chương trình biểu diễn, giới thiệu một phong tục hay tổ chức một hoạt động trải nghiệm, mỗi người đều có thể đóng góp bằng khả năng và tâm huyết của mình. Đó là dịp để lắng nghe và trân trọng công sức của nhau, còn niềm vui thưởng thức văn hóa cũng có thêm ý nghĩa khi gắn với việc chung sức làm nên ngày hội.

Trong Ngày hội Đại đoàn kết hôm nay, sức gắn kết của văn hóa có thể được cảm nhận qua chính sự tham gia ấy. Chung niềm tự hào về cội nguồn, trân trọng bản sắc và cùng góp sức vào đời sống văn hóa, mỗi người sẽ có thêm cơ hội vun đắp tình nghĩa và trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là điều đáng mong đợi được tiếp nối sau chuỗi ngày hội đang bắt đầu.