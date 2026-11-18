Không trực tiếp ra khơi, những người làm nghề gỡ lưới ghẹ vẫn gắn bó với biển bằng công việc nhọc nhằn trên bờ. Sau mỗi chuyến biển, họ cần mẫn gỡ từng con ghẹ mắc lưới, kiếm thêm thu nhập, chắt chiu nuôi sống gia đình. Công việc bình dị ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống mưu sinh của những làng chài ven biển.