Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động nhằm quảng bá, tôn vinh giá trị ẩm thực địa phương. Ảnh: ĐVCC

Làm mới trải nghiệm

Mỗi ngày chợ Cồn đón hơn 2.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực. Nhiều gian hàng ăn uống thu hút đông thực khách với những món đặc trưng như bánh tráng cuốn thịt heo, mỳ Quảng, cao lầu... Sự đa dạng về món ăn cùng không khí nhộn nhịp của khu ẩm thực góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng, trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách khi đến Đà Nẵng.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Anh (sinh năm 1998, du khách đến từ tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ trước chuyến đi, chị xem các video giới thiệu ẩm thực chợ Cồn trên mạng xã hội. Đến Đà Nẵng, chị đã thưởng thức và ấn tượng với nhiều món ăn đặc trưng xứ Quảng.

Trước mỗi chuyến đi, nhiều du khách có xu hướng tìm kiếm thông tin về món ăn, địa điểm thưởng thức và trải nghiệm ẩm thực thông qua các nền tảng mạng xã hội. Điều này mở ra cơ hội để những người sáng tạo nội dung tham gia quảng bá, đưa các món ăn đặc trưng và địa chỉ ẩm thực địa phương đến gần hơn với cộng đồng, nhất là nhóm khách trẻ.

Anh Hồ Đắc Tiến (sinh năm 1992, phường Hải Châu), chủ kênh TikTok “Đà Nẵng thứ thiệt” với hơn 130.000 người theo dõi và 3 triệu lượt thích, thường xuyên đăng tải các nội dung giới thiệu món ăn, địa điểm ẩm thực trên địa bàn thành phố. Thông qua những video trải nghiệm thực tế, anh góp phần giới thiệu đến cộng đồng mạng nhiều món ngon, địa chỉ ăn uống và nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Đà Nẵng.

Cũng theo anh Tiến, trong bối cảnh du lịch phát triển mạnh trên nền tảng số, mạng xã hội ngày càng trở thành kênh quảng bá hiệu quả, có khả năng tiếp cận trực tiếp nhiều nhóm du khách. Những video trải nghiệm chân thực, giới thiệu cụ thể món ăn và địa điểm thưởng thức có thể gợi mở để du khách tìm đến và khám phá ẩm thực địa phương.

Thanh niên Hòa Cường lựa chọn mỳ Quảng làm hướng kinh doanh từ niềm đam mê ẩm thực truyền thống. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Vì vậy, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh cần chủ động kết nối với những người sáng tạo nội dung để mở rộng khả năng quảng bá, xây dựng hình ảnh và thương hiệu ẩm thực.

Xây dựng thương hiệu

Anh Trần Đình An (phường Hòa Cường) lựa chọn mỳ Quảng làm hướng kinh doanh từ niềm đam mê ẩm thực truyền thống và mong muốn lan tỏa hương vị quê nhà ngay tại địa phương. Hiện quán phục vụ nhiều loại nhưn mỳ Quảng từ tôm, bò, gà, cá lóc, với giá từ 25.000 đồng/tô. Trung bình mỗi ngày, quán bán khoảng 80 - 100 suất.

Anh An chia sẻ: “Điều quan trọng khi kinh doanh món ăn truyền thống là phải giữ được hương vị đặc trưng, bởi đây không chỉ là yếu tố tạo nên sự khác biệt mà còn là điều khiến thực khách nhớ và quay trở lại. Trong đó, dầu phụng và củ nén là nguyên liệu góp phần tạo nên hương vị riêng của mỳ Quảng”.

Không dừng ở chất lượng, anh An còn đầu tư không gian quán theo phong cách mộc mạc, mang sắc màu Hội An, tạo điểm nhấn trong trải nghiệm của thực khách.

Với anh, mỗi tô mỳ Quảng không đơn thuần là một món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa, nếp sống và khẩu vị của người dân xứ Quảng. Việc kết hợp ẩm thực với không gian mang dấu ấn văn hóa địa phương cũng là cách để du khách cảm nhận rõ hơn nét đặc sắc của vùng đất này.

Theo Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Đà Nẵng, thời gian qua, đơn vị triển khai nhiều hoạt động nhằm quảng bá, tôn vinh giá trị ẩm thực địa phương, góp phần đưa ẩm thực trở thành sản phẩm đặc trưng trong phát triển du lịch. Nổi bật như cuộc thi ảnh về du lịch, hình ảnh ẩm thực; ngày hội tôn vinh mỳ Quảng 2026; hội thảo “Mỳ Quảng - Di sản văn hóa và động lực phát triển” và Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026.

Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm với chủ đề "Đề án bảo tồn và phát triển thương hiệu mỳ Quảng gắn với ngày hội văn hóa mỳ Quảng thường niên". Ảnh: ĐVCC

Thông qua các hoạt động, những món ăn đặc trưng được giới thiệu dưới nhiều hình thức mới, kết hợp trải nghiệm văn hóa, du lịch và quảng bá trên các nền tảng truyền thông hiện đại. Bên cạnh đó, hiệp hội chú trọng kết nối với các cơ sở đào tạo, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, quảng bá ẩm thực.

Ông Lý Đình Quân, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Đà Nẵng cho rằng, thành phố có nguồn tài nguyên ẩm thực phong phú nhưng việc khai thác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Sự liên kết giữa doanh nghiệp, hiệp hội và cơ quan quản lý chưa thật sự chặt chẽ; nhiều món ăn ngon nhưng chưa được đầu tư xây dựng câu chuyện về nguồn gốc, văn hóa và con người để tạo sức hấp dẫn, truyền cảm hứng cho du khách.

“Thời gian tới, đơn vị tăng cường thu hút người trẻ tham gia các hoạt động quảng bá, phát triển văn hóa ẩm thực; xây dựng bản đồ ẩm thực Đà Nẵng, chú trọng truy xuất nguồn gốc, nâng tầm các món ăn đặc trưng và kết nối với sản phẩm OCOP.

Với hơn 100 hội viên, hiệp hội cũng hướng đến ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, kết nối hội viên; đồng thời phối hợp doanh nghiệp lữ hành xây dựng các tour du lịch ẩm thực, lớp học nấu ăn, trải nghiệm làng nghề và các sự kiện quảng bá.

Đặc biệt, kể câu chuyện ẩm thực gắn với vùng đất và con người, từ mỳ Quảng, làng nghề nước mắm truyền thống đến rau Trà Quế, cao lầu Hội An... Qua đó, ẩm thực không chỉ dừng lại ở trải nghiệm ăn uống mà từng bước trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo thêm lý do để du khách lựa chọn điểm đến Đà Nẵng”, ông Quân chia sẻ.