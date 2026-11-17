Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 25/11 đến 5/12 với thông điệp “Tài hoa kết nối năm châu”. Trong lần đầu Phú Quốc đăng cai, các đoàn sẽ biểu diễn tại Nhà hát À Ơi, sân khấu mở bên bờ biển thuộc Thị trấn Hoàng Hôn.

Lễ khai mạc dự kiến bắt đầu lúc 19h ngày 26/11. Các chương trình dự thi diễn ra trong sáu ngày, từ 27/11 đến 2/12, trước khi các đoàn dự lễ bế mạc và trao giải lúc 19h ngày 4/12. Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group.

16 đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế sẽ tham dự Liên hoan Múa rối quốc tế 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Việt Nam có bốn đơn vị tham dự gồm Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng biểu diễn với các nghệ sĩ chủ nhà là 12 đoàn đến từ Anh, Peru, Philippines, Myanmar, Australia, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ai Cập và Lào.

Các đại diện Việt Nam sẽ giới thiệu cả rối nước và rối cạn. Cùng với những tích trò truyền thống, khán giả có dịp theo dõi các tác phẩm kết hợp múa rối với âm nhạc, nghệ thuật hình thể và công nghệ sân khấu.

Ở chương trình của đoàn Thái Lan, khán giả sẽ gặp một cách điều khiển khác, khi ba nghệ sĩ cùng phối hợp để tạo chuyển động cho một con rối. Đoàn Myanmar mang tới sân khấu Phú Quốc nghệ thuật rối dây, còn các nghệ sĩ Hàn Quốc kết hợp rối gỗ với âm nhạc truyền thống. Với đoàn Singapore, người diễn vừa điều khiển rối tay vừa kể chuyện. Chương trình còn có rối que, rối biểu diễn trên bàn và những tác phẩm sử dụng kịch câm, nhạc sống.

Nhà hát À Ơi – nhà hát múa rối nước bên biển đầu tiên tại Việt Nam là nơi diễn ra Liên hoan Múa rối quốc tế 2026. Ảnh: Sun Group

Cách kể chuyện bằng con rối cũng là nội dung của các buổi giao lưu, lớp học chuyên sâu và hoạt động trưng bày tại liên hoan. Trong buổi thực hành với nghệ sĩ Malaysia, người tham dự có thể tự làm con rối bằng giấy để tìm hiểu nghệ thuật rối bóng Wayang Kulit. Với đoàn Myanmar, khán giả có dịp tìm hiểu kỹ thuật điều khiển những con rối dây mà các nghệ sĩ sử dụng trên sân khấu. Đây là phần chương trình dành cho cả người dân, du khách và các gia đình có trẻ nhỏ.

Một hoạt động đáng chú ý khác là trải nghiệm múa kéo, điệu múa được đoàn Peru kết hợp với múa rối trong chương trình biểu diễn. Theo hồ sơ di sản của UNESCO, tên gọi của điệu múa bắt nguồn từ hai thanh sắt có hình dáng như lưỡi kéo mà người múa cầm trong tay phải. Trong sinh hoạt truyền thống của các cộng đồng Quechua ở vùng Andes, mỗi nhóm gồm một vũ công, một người chơi vĩ cầm và một người chơi đàn hạc, cùng đại diện cho làng hoặc cộng đồng của mình.

Các nghệ sĩ Ai Cập sẽ giới thiệu Al-Aragoz, loại hình rối tay truyền thống được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp năm 2018. Al-Aragoz là tên nhân vật chính, có giọng nói riêng nhờ một dụng cụ biến âm. Trong lối diễn truyền thống, nghệ nhân điều khiển con rối từ bên trong một sân khấu lưu động nhỏ, còn người phụ diễn đứng bên ngoài để đối đáp với nhân vật và trò chuyện với người xem. Chính những màn ứng tác giữa người, rối và khán giả tạo nên tiếng cười của trò diễn này.