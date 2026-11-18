Đến vì cảnh đẹp, ở lại vì con người

Một chàng trai nước ngoài ngồi bên quán ăn vỉa hè, tay cầm đôi đũa còn vụng về, vừa ăn bún đậu mắm tôm vừa xuýt xoa. Một cô gái châu Âu mặc áo dài, len qua phố cổ Hội An dưới những chiếc đèn lồng. Một gia đình du khách dừng xe giữa cung đường Hà Giang chỉ để ngắm mây trôi qua những dãy núi… Những hình ảnh như vậy xuất hiện ngày càng nhiều trên TikTok, YouTube, Facebook và Instagram. Trong mắt nhiều người nước ngoài, Việt Nam không còn chỉ là một điểm đến được giới thiệu qua sách hướng dẫn du lịch. Đó là một đất nước sống động, nơi mỗi góc phố, món ăn hay cuộc gặp tình cờ đều có thể trở thành câu chuyện đáng kể.

Hình ảnh những người nước ngoài hòa cùng dòng người "đi bão" sau mỗi chiến thắng của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam

Các kênh như Sam in Vietnam, Will in Vietnam, Phúc Mập, Cee Jay, VietJoe TV thu hút sự chú ý bởi cách nhìn Việt Nam từ một người nước ngoài nhưng không còn xa lạ. Họ đi chợ, ăn hàng, bắt xe khách, về quê, dự đám cưới, thử làm nông, học tiếng địa phương và tìm hiểu những phong tục tưởng như rất quen thuộc với người Việt. Điều khiến người xem thích thú không hẳn là lời khen. Đôi khi, chỉ cần thấy một người nước ngoài gọi đúng tên món ăn, biết mời người lớn dùng cơm, phân biệt "dạ" với "vâng" hay hiểu vì sao người Việt thường hỏi "ăn cơm chưa?" thay cho một lời chào, khoảng cách văn hóa dường như được rút ngắn.

Will Courageux, chàng trai người Pháp được biết đến qua kênh Will in Vietnam, từng gây chú ý với những video trải nghiệm ẩm thực, đời sống và văn hóa Việt Nam bằng cách kể chuyện gần gũi, hài hước. Không ít lần, Will khiến người xem bất ngờ khi sử dụng tiếng Việt, thử những món ăn có hương vị đặc trưng như mắm tôm, sầu riêng hay hòa mình vào sinh hoạt thường ngày của người dân.

Phúc Mập, tên Việt của Brandon Hurley, người Mỹ, gắn bó lâu năm với TP Hồ Chí Minh, lại được yêu mến bởi khả năng nói tiếng Việt tự nhiên, hiểu tiếng lóng và kể chuyện đời sống bằng góc nhìn vừa hóm hỉnh vừa thẳng thắn. Anh không chỉ quay cảnh đẹp mà còn nói về giao thông, cách ứng xử, thói quen sinh hoạt và những va chạm văn hóa mà một người nước ngoài thường gặp khi sống tại Việt Nam.

Gần đây, VietJoe TV cũng thu hút lượng lớn người xem với các video khám phá món Việt. Hình ảnh một người nước ngoài ăn bánh mì giòn, ngồi bên hàng ốc, thử các loại mắm hoặc trò chuyện với người bán bằng tiếng Việt giúp những món ăn bình dân bước ra khỏi phạm vi một khu phố để đến với hàng triệu người trên không gian mạng.

Một bát phở, đĩa bánh cuốn hay ổ bánh mì vốn quá đỗi quen thuộc với người Việt, qua ánh mắt của du khách lại trở nên mới mẻ. Họ tò mò về nồi nước dùng ninh từ sáng sớm, về cách pha nước chấm, về rổ rau sống đi kèm và cả chiếc ghế nhựa thấp sát mặt đường. Ẩm thực Việt cuốn hút không chỉ bởi hương vị mà còn bởi không gian thưởng thức và câu chuyện của người làm ra món ăn.

Nhưng nếu đồ ăn là cánh cửa đầu tiên đưa du khách đến gần Việt Nam, thì con người mới là điều khiến họ nhớ lâu và muốn trở lại. Trên mạng xã hội không thiếu những đoạn phim ghi lại cảnh người dân giúp khách nước ngoài sửa xe, chỉ đường, mời cơm hoặc che mưa. Có người bán hàng dù không nói được tiếng Anh vẫn dùng tay ra hiệu, kiên nhẫn hướng dẫn khách cách thưởng thức món ăn. Có gia đình ở miền núi sẵn lòng mời những vị khách vừa gặp vào nhà, nhóm bếp, san sẻ bữa cơm và dành chỗ ngủ qua đêm. Giữa những con người khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, đôi khi một nụ cười và sự chân thành đã đủ xóa đi mọi khoảng cách.

Sùng Mạnh Hùng, chàng trai người Mông ở Đồng Văn, tốt nghiệp ngành quản lý văn hóa rồi trở về quê làm tuyên truyền viên. Anh biến những động tác lao động như cắt cỏ, đập lúa, sàng bột ngô thành điệu nhảy vui nhộn, thu hút đông đảo du khách nước ngoài tham gia. Những video đạt hàng triệu lượt xem đã góp phần đưa văn hóa Mông và hình ảnh Đồng Văn đến gần hơn với công chúng. Đó có thể chỉ là những việc nhỏ, không được sắp đặt để quay phim hay tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Chính sự tự nhiên ấy lại tạo nên sức thuyết phục lớn nhất. Một đất nước có thể hấp dẫn du khách bằng món ngon và phong cảnh, nhưng điều níu chân họ thường là cảm giác gần gũi, an toàn và được chào đón giữa những con người chưa từng quen biết.

Khi văn hóa Việt Nam chạm đến người trẻ nước ngoài

Sự yêu mến dành cho Việt Nam không dừng lại ở món ngon hay cảnh đẹp. Ngày càng nhiều người nước ngoài muốn tìm hiểu sâu hơn về áo dài, Tết Nguyên đán, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, múa rối nước, hát xẩm, quan họ, cải lương và lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Trên TikTok và YouTube, những video ghi lại cảnh người nước ngoài lần đầu mặc áo dài, gói bánh chưng, xin chữ đầu năm hay đón Tết cùng một gia đình Việt thường nhận được nhiều lượt chia sẻ. Người xem bị cuốn hút bởi sự vụng về ban đầu, rồi dần nhận ra phía sau mỗi nghi lễ là cả một hệ giá trị về sự sum họp, lòng biết ơn tổ tiên và tình cảm gia đình.

Phúc - tên tiếng Việt của Brandon Hurley, quốc tịch Mỹ, gắn bó lâu năm với TP Hồ Chí Minh, lại được yêu mến bởi khả năng nói tiếng Việt tự nhiên, hiểu tiếng lóng và kể chuyện đời sống bằng góc nhìn vừa hóm hỉnh vừa thẳng thắn

Năm 2025, trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh du khách quốc tế hòa vào dòng người theo dõi các hoạt động diễu binh, diễu hành tại Hà Nội. Có người đứng nhiều giờ bên đường, cầm cờ đỏ sao vàng, hát theo những ca khúc Việt Nam dù phát âm chưa tròn tiếng. Một số du khách chia sẻ sự xúc động khi tận mắt chứng kiến niềm tự hào của người dân đối với nền độc lập, hòa bình và lịch sử dân tộc.

Không chỉ trong những ngày lễ lớn, tình yêu đất nước của người Việt còn được thể hiện đặc biệt rõ sau những chiến thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hàng chục nghìn người từ các con phố, ngõ nhỏ cùng đổ về khu vực trung tâm. Cờ đỏ sao vàng phủ kín nhiều tuyến đường, hòa cùng tiếng kèn, tiếng trống và những lời hô "Việt Nam vô địch" nối dài trong đêm.

Với nhiều du khách nước ngoài, cảnh tượng đó vừa lạ lẫm vừa cuốn hút. Điều khiến khách quốc tế ấn tượng không chỉ là quy mô của cuộc ăn mừng, mà còn là nguồn năng lượng cộng đồng mạnh mẽ. Một chiến thắng trên sân cỏ có thể khiến những người hoàn toàn xa lạ khoác vai, bắt tay và chia sẻ niềm vui như đã quen biết từ lâu. Trong biển người ấy, bóng đá không còn đơn thuần là một trận đấu mà trở thành sợi dây khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và cảm giác cùng sinh hoạt trong một cộng đồng.

Với nhiều du khách, lịch sử Việt Nam trở nên gần gũi khi họ đến Nhà tù Hỏa Lò, địa đạo Củ Chi hoặc gặp những cựu chiến binh. Từ đó, họ hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng mất mát của nhiều thế hệ. Camera của họ còn theo chân đến các bản làng vùng cao, sông nước miền Tây, làng chài miền Trung và nhiều khu tập thể cũ ở Hà Nội. Qua những thước phim được chia sẻ bằng nhiều ngôn ngữ, một Việt Nam đa dạng, vừa sôi động vừa bình yên, tiếp tục lan tỏa tới công chúng quốc tế. Mỗi người sáng tạo nội dung nước ngoài giống như một "hướng dẫn viên" không chính thức, kể về Việt Nam bằng trải nghiệm cá nhân gần gũi. Đôi khi, câu chuyện chân thật về một bữa cơm gia đình lại có sức lan tỏa hơn những thước phim quảng bá cầu kỳ.

Qua mạng xã hội, thế giới không chỉ biết đến phở, bánh mì và những bãi biển đẹp, mà còn nhìn thấy một dân tộc hiếu khách, trọng tình nghĩa, có lịch sử kiên cường. Nhiều người nước ngoài dự định đến Việt Nam vài tuần nhưng rồi ở lại nhiều năm, học tiếng Việt, lập gia đình và gọi nơi đây là nhà. Thậm chí, có người còn vui vẻ bày tỏ mong muốn được nhập quốc tịch Việt Nam. Đằng sau lời nói ấy là tình cảm và sự gắn bó mà họ dành cho đất nước, con người Việt Nam. Việt Nam giữ chân họ bằng những điều bình dị: ly cà phê buổi sáng, tiếng rao trong ngõ, bữa cơm bất ngờ được mời, vẻ đẹp núi rừng và chiều sâu văn hóa.

Qua ánh mắt của những vị khách phương xa, tất cả trở thành lý do khiến họ "mê tít" Việt Nam.