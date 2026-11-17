Không gian chợ Đồng Xuân rộn rã tiếng cười trong hoạt động trải nghiệm “Yoga cộng đồng: Yoga cười”

Hoạt động trải nghiệm này tại chợ Đồng Xuân nằm trong chuỗi hơn 150 hoạt động diễn ra suốt 16 ngày tại 5 cụm không gian văn hóa, di sản và sáng tạo của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Chuỗi hoạt động hướng tới mục tiêu kết nối di sản với thiết kế đương đại, từng bước chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành những giá trị kinh tế mới cho Thủ đô. Việc đưa bộ môn yoga hiện đại này vào không gian giao thương đã tạo nên điểm nhấn gần gũi, thu hút sự quan tâm của cả người dân địa phương lẫn du khách quốc tế.

Thay vì phải tìm đến các phòng tập chuyên nghiệp, các tiểu thương chỉ cần dành ra 45 phút giữa buổi chiều ngay tại khu vực kinh doanh của mình.

Bộ môn này không đòi hỏi trang phục thể thao cầu kỳ hay dụng cụ hỗ trợ, dù đứng ở tầng 1 hay tầng 2, mọi người đều có thể dễ dàng quan sát HLV và hào hứng tập theo nhịp hô.

Chính sự linh hoạt, không rào cản về không gian đã giúp hoạt động nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người lao động.

HLV Nguyễn Thiên Đức hướng dẫn các tiểu thương tập

Trực tiếp hướng dẫn buổi tập là HLV Nguyễn Thiên Đức, Trưởng Ban Yoga cộng đồng Liên đoàn Yoga TP Hà Nội. Anh chia sẻ, khi nhận lời mời từ ban tổ chức lễ hội, điều anh trăn trở nhất là làm sao để bà con tiểu thương dễ dàng tiếp cận và thực hành. Bởi với đặc thù công việc buôn bán bận rộn, họ hầu như không có thời gian đến phòng tập yoga hay fitness.

Và yoga cười giải quyết trọn vẹn bài toán này khi chỉ cần một khoảng trống để đứng, không cần trải thảm hay không gian yên tĩnh, ai cũng có thể tập ngay giữa nhịp sống thường nhật để tìm thấy niềm vui.

Không khí buổi tập trở nên rộn rã khi mọi người vỗ tay theo nhịp 1-2, 1-2-3 rồi cùng hô vang “ho-ho, ha-ha-ha”. Xen kẽ giữa các bài tập, câu nói vui “bên trái đây là người tôi yêu, tôi thương, bên phải đây là người tôi yêu, tôi thương” vang lên cùng những tiếng cười đùa, giúp tạo không khí gần gũi và thoải mái.

Dù đứng ở không gian tầng 1 hay tầng 2, mọi người đều có thể dễ dàng quan sát HLV và tập theo

Dưới góc độ sức khỏe, hoạt động này là minh chứng sinh động cho câu nói “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Yoga cười là liệu pháp tinh thần kết hợp giữa tiếng cười chủ động và kỹ thuật hít thở sâu của yoga, giúp đưa lượng lớn oxy tươi lên não bộ và cơ thể.

Người tập có thể bật cười sảng khoái thông qua sự tương tác ánh mắt và niềm vui mà không cần phụ thuộc vào các tình huống gây cười, cũng không phải vận động thể lực quá sức.

Việc duy trì thói quen này giúp cơ thể giải phóng hormone hạnh phúc endorphin, tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình phục hồi thể chất và tạo sự cân bằng giữa thân và tâm.

Khi não bộ được cung cấp đủ oxy, người lao động luôn giữ được trạng thái tỉnh táo, làm việc hiệu quả và bền bỉ hơn, đồng thời giải tỏa hữu hiệu những căng thẳng, lo âu trong cuộc sống.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân hào hứng tập luyện ngay tại khu vực kinh doanh mà không cần trang phục thể thao hay dụng cụ chuyên nghiệp

Những tác động tích cực đó được cảm nhận rõ nét qua trải nghiệm của chính những tiểu thương tham gia. Bà Trần Kim Liên, Tổ trưởng ngành hàng dép A1 chợ Đồng Xuân, chia sẻ: “Hoạt động này thực sự rất tốt cho sức khỏe và giúp gắn kết bà con tiểu thương lại với nhau. Dù cùng buôn bán dưới một mái chợ nhưng các ngành hàng ít có dịp gặp gỡ, nay nhờ buổi tập mà mọi người được giao lưu, trò chuyện.

Không riêng gì tôi mà nhiều bà con ở đây cũng mong muốn mỗi tuần có vài buổi tập luyện như thế này để vừa gắn kết cộng đồng, vừa có thêm sức khỏe và năng lượng sau mỗi ngày kinh doanh”.

Hoạt động trải nghiệm này thu hút nhiều du khách nước ngoài dừng chân theo dõi và tham gia vào buổi tập

Đồng quan điểm, bà Lê Thị Lan, tiểu thương tại chợ, nhận xét: “Chương trình yoga này rất thiết thực cho cộng đồng, nhất là những người làm nghề buôn bán ở chợ Đồng Xuân. Vừa giúp giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng, vừa đào thải độc tố qua tuyến mồ hôi để lấy lại sự thư thái, nhẹ nhõm. Tham gia buổi tập này tôi thấy cơ thể khỏe khoắn, vui vẻ và yêu đời hơn hẳn”.

Không khí vui vẻ, gần gũi lan tỏa khi mọi người cùng tương tác

Khép lại 45 phút trải nghiệm đầy ắp tiếng cười, hoạt động trải nghiệm “Yoga cộng đồng: Yoga cười” tại chợ Đồng Xuân không chỉ mang đến niềm vui và sức khỏe cho người lao động, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về tinh thần cởi mở, sẵn sàng thích ứng với những giá trị mới. Hoạt động này cũng góp phần lan tỏa hình ảnh một Hà Nội năng động, sáng tạo, nơi các giá trị di sản và sự gắn kết cộng đồng luôn song hành cùng nhịp sống phố thị.