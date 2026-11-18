Các đại biểu và Nhân dân tham dự chương trình - Ảnh: L.M

Tại chương trình, các đại biểu và đông đảo Nhân dân đã được thưởng thức 21 tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần "tương thân, tương ái"…

Các đại biểu và Nhân dân tham dự chương trình - Ảnh: L.M

Ban Tổ chức chương trình đã tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026-2030, vận động giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Các tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình - Ảnh: L.M

Đặc biệt, thông qua chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phát động, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” xã Nam Trạch.

Kết quả, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân trên địa bàn xã… đã nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ, với tổng giá trị tiền, quà trên 390 triệu đồng.

Các tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình - Ảnh: L.M

Số tiền này sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Trạch tiếp nhận, cam kết quản lý công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả và ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đại diện lãnh đạo xã Nam Trạch tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn - Ảnh: L.M

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 14 suất quà, trị giá 2 triệu đồng/suất, động viên, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, giúp họ có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), tuyên truyền "Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026-2030; lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng thời vận động các nguồn lực chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.