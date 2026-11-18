Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trong tháng 11/2026, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Tại Quảng Trị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã ban hành hướng dẫn, lựa chọn 20 khu dân cư tiêu biểu đại diện cho khu vực đô thị, đồng bằng, vùng đồng bào dân tộc và tôn giáo, vùng ven biển để tổ chức điểm cấp tỉnh.

Ông Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là năm đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận các cấp xác định 3 mục tiêu chính. Đó là, tổ chức thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, vừa là chủ thể tham gia, sáng tạo, vừa là người thụ hưởng. Kết nối 2 ngày 18/11 và 24/11 thành chuỗi hoạt động liên tục, rộng khắp, qua đó các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Quảng Trị, trong đó có bản sắc của đồng bào các dân tộc, được giới thiệu, gìn giữ và lan tỏa. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tổ chức ngày hội tại khu dân cư, từ đó củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy các phong trào thi đua, cuộc vận động ở cơ sở. Tinh thần chung là tạo dấu ấn ngay từ lần đầu tiên, để mỗi năm đến dịp tháng 11, người dân đều mong đợi và thấy mình là một phần của ngày hội.

Bản La Trọng (xã Dân Hóa) tổ chức các trò chơi dân gian trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 - Ảnh: T.N

Ngày hội năm nay có nhiều điểm mới, trong đó dấu ấn văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm. Maket được thống nhất với nội dung “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam”; phần lễ lồng ghép tuyên truyền ý nghĩa, giá trị của văn hóa trong đời sống cộng đồng; phần hội dành nhiều hơn cho văn nghệ do chính bà con dàn dựng, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc, trưng bày sản vật và ẩm thực địa phương.

Mỗi xã, phường, đặc khu lựa chọn ít nhất 1 sản phẩm, hoạt động hoặc không gian văn hóa đặc trưng để giới thiệu, quảng bá và 1 hoạt động hoặc mô hình có khả năng duy trì sau đợt hưởng ứng. Cờ Tổ quốc được treo trong suốt tuần lễ từ ngày 18-24/11; các thiết chế văn hóa được khuyến khích mở rộng thời gian phục vụ, miễn, giảm phí tham quan. Nhiều khu dân cư còn gắn ngày hội với việc ra mắt mô hình “Khu dân cư số”, “Thôn, bản số”, đưa chuyển đổi số đến gần hơn với từng người dân.

Từ ngày 1/7/2026, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Trị còn 77 xã, phường với số lượng thôn, tổ dân phố giảm từ 1.922 xuống còn 916 đơn vị. Không gian cộng đồng được mở rộng, nhiều thôn, bản, tổ dân phố mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất 2, 3, 4 đơn vị cũ. Trong bối cảnh ấy, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành sợi dây gắn kết những cộng đồng dân cư mới, để tình làng nghĩa xóm tiếp tục được vun đắp trong một ngôi nhà chung rộng lớn hơn. Dịp này, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã về dự, chung vui cùng Nhân dân tại các khu dân cư.

Thôn Võ Thuận (xã Hoàn Lão) mở đầu ngày hội bằng chương trình văn nghệ do các tổ liên gia tự dàn dựng và gian hàng giới thiệu sản vật địa phương. Bản La Trọng (xã Dân Hóa) với 378 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, rộn ràng với các trò chơi dân gian nhảy bao bố, kéo co, đẩy gậy. Thôn Làng Vây (xã Lao Bảo) ra mắt mô hình “Khu dân cư số”. Thôn Trung Giang (xã Bến Hải) tự hào với sản phẩm sứa ăn liền đạt OCOP 3 sao và đón nhận công trình “Ánh sáng đường quê” trị giá 150 triệu đồng. Ở thôn Liêm Tiến (xã Sen Ngư), doanh nghiệp cùng chung tay trao quà, góp thêm hơi ấm cho ngày hội…

Bà Dương Thị Thu, người dân thôn Võ Thuận chia sẻ: “Lần đầu tiên bà con 3 thôn cũ cùng ngồi chung một hội trường, xem văn nghệ do chính con cháu các tổ liên gia biểu diễn, giới thiệu sản vật quê mình rồi quây quần bên mâm cơm đoàn kết, tôi thấy tình làng nghĩa xóm như được nhân lên. Tên thôn có thay đổi, nhưng nghĩa tình của người Võ Thuận vẫn vậy. Mong năm nào cũng có ngày vui như thế này để con cháu biết quý những nét đẹp truyền thống quê mình”.

Từ những mái nhà chung vừa hình thành, ngày hội năm nay cho thấy sức sống bền bỉ của tinh thần đoàn kết và những giá trị văn hóa được bồi đắp từ chính cộng đồng dân cư. Khi người dân cùng tham gia ngày hội, tình làng nghĩa xóm và niềm tự hào về quê hương sẽ càng được vun đắp. Đó là nền tảng để mỗi thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.