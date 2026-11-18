Poster chuỗi phim tài liệu "Lễ hội Việt Nam"

Chuỗi phim tài liệu “Lễ hội Việt Nam” (Vietnamese Festival) thuộc khuôn khổ Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026 sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 22.11.2026, với sự đồng hành của ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Thông qua những thước phim tài liệu, “Lễ hội Việt Nam” mở ra góc nhìn về đời sống văn hóa dân gian, nơi các nghi lễ, phong tục và tập quán được cộng đồng gìn giữ, thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Mỗi lễ hội mang trong mình những câu chuyện riêng về cội nguồn, tín ngưỡng, lịch sử và bản sắc của từng vùng đất.

Ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TP.HCM, đại diện Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn ca sĩ Hoàng Thùy Linh đã đồng hành cùng Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026

Series do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và Nguyễn Thế Bảo thực hiện, có sự tham gia đồng hành của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Tác phẩm dự kiến ra mắt tập đầu tiên lúc 19h ngày 22.11 trên các nền tảng số.

Đáng chú ý, chuỗi phim có sự đồng hành của KC Global Media, dự kiến được giới thiệu đến khán giả quốc tế thông qua hệ thống kênh và mạng lưới phân phối có khả năng tiếp cận 94 triệu hộ gia đình tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, series sẽ được phát hành trên YouTube ZOACreative Channel và kênh YouTube Hoàng Thùy Linh.

Việc đưa phim tài liệu về lễ hội lên các nền tảng số được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận di sản văn hóa, nhất là với khán giả trẻ và công chúng quốc tế. Quá trình thực hiện có sự chung tay của các cơ quan quản lý, tổ chức, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, người dân và cộng đồng địa phương.

Trong đó, những người trực tiếp gìn giữ, thực hành các giá trị văn hóa truyền thống là chủ thể lưu giữ nguồn tư liệu quan trọng, góp phần bảo đảm chiều sâu và tính chân thực cho từng câu chuyện được kể.

Trailer chuỗi phim tài liệu "Lễ hội Việt Nam"

Theo đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, Giám đốc Sáng tạo Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026, giá trị của một tác phẩm hay hành trình sáng tạo không chỉ nằm ở sản phẩm hoàn thiện mà còn thể hiện qua những ảnh hưởng tích cực, khả năng truyền cảm hứng và những đóng góp cho đời sống tinh thần cộng đồng.

Anh cho rằng, khi các giá trị sáng tạo văn hóa được lan tỏa rộng rãi, tiếp cận công chúng thông qua các nền tảng truyền thông và được thúc đẩy bằng chuyển đổi số, người làm sáng tạo sẽ có thêm động lực, niềm tin và tình yêu để bền bỉ theo đuổi nghề nghiệp.

Hoàng Thùy Linh chia sẻ, cô cảm thấy vinh dự và biết ơn khi có cơ hội đồng hành cùng Giải thưởng Tinh hoa Việt và tham gia thực hiện series phim tài liệu “Lễ hội Việt Nam”.

Trong hành trình hoạt động nghệ thuật, văn hóa Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng lớn đối với nữ ca sĩ. Cô may mắn được tiếp cận, tìm hiểu và đưa các chất liệu văn hóa truyền thống vào sản phẩm âm nhạc bằng ngôn ngữ sáng tạo đương đại.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh chia sẻ tại cuộc họp báo Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026

Tuy nhiên, càng làm nghề, Hoàng Thùy Linh càng nhận ra những hiểu biết của bản thân vẫn còn nhỏ bé trước kho tàng văn hóa phong phú mà cha ông đã trao truyền qua nhiều thế hệ.

Vì vậy, cô trân trọng cơ hội lần này và xem đó như một hành trình học hỏi. Việc trực tiếp đến các vùng đất, tham gia lễ hội và lắng nghe câu chuyện từ những người đang gìn giữ, thực hành các giá trị văn hóa là những trải nghiệm quý giá đối với nữ ca sĩ.

“Linh hy vọng rằng, thông qua giải thưởng và series phim tài liệu, những câu chuyện đẹp về văn hóa Việt Nam sẽ có thêm cơ hội đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là những người trẻ”, Hoàng Thùy Linh chia sẻ. Cô mong muốn từ những cuộc gặp gỡ ấy, mỗi người có thể tìm thấy cho mình sự gắn bó riêng với những giá trị đã nuôi dưỡng tâm hồn người Việt qua bao thế hệ.

Thông qua phim tài liệu và các nền tảng số, “Lễ hội Việt Nam” giới thiệu những phong tục, nghi lễ và sinh hoạt lễ hội gắn với đời sống của từng cộng đồng. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu về các giá trị văn hóa truyền thống và những người đang gìn giữ, trao truyền các giá trị ấy.