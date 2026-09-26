Gần dân để giữ bình yên từ cơ sở

Công an xã Trà Tân kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở trước mùa mưa.

Những khó khăn ấy không làm chùn bước cán bộ, chiến sĩ Công an. Với suy nghĩ người dân cần thì mình phải đến, lực lượng Công an xã Trà Tân chủ động khắc phục điều kiện về địa hình, phương tiện và cơ sở vật chất để hoàn thành nhiệm vụ. Đằng sau mỗi tấm căn cước được hoàn thành tại nhà không chỉ là một thủ tục hành chính, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của lực lượng Công an đối với người dân, nhất là những người ở vùng đặc biệt khó khăn. Cùng những việc làm cụ thể ấy, phương châm "gần dân, sát dân" được thể hiện bằng hành động thiết thực, không để hoàn cảnh khó khăn trở thành rào cản khiến người dân không được tiếp cận các thủ tục hành chính cần thiết.

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng góp phần giữ vững ANTT ngay từ cơ sở, Công an xã Trà Tân đã thành lập Tổ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đồng thời đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, sát địa bàn, phù hợp từng đối tượng, tập trung truyền tải những vấn đề gần gũi với cuộc sống như nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID…

Công an xã Trà Tân phối hợp với lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đưa người dân đi cấp cứu.

Cách làm cũng được đổi mới, kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại các thôn, nóc, trường học theo phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà", qua hệ thống loa truyền thanh, Fanpage và các nhóm Zalo ANTT. Nội dung được truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, trực quan, giúp người dân dễ tiếp cận và chủ động phòng ngừa.

Chủ tịch UBND xã Trà Tân Lê Minh Chiến nhìn nhận, từ việc gần dân, sát địa bàn của lực lượng Công an xã, ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của người dân từng bước được nâng lên và ngày càng chủ động cung cấp thông tin có giá trị, giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cũng phát huy vai trò là "cánh tay nối dài" của Công an xã. Đây là đội ngũ trực tiếp sinh sống, làm việc tại địa bàn, am hiểu địa bàn, phong tục tập quán đồng bào… nên có điều kiện nắm bắt tình hình trong nhân dân, kịp thời cung cấp thông tin khi phát sinh vụ việc liên quan đến ANTT.

Trà Tân là địa bàn miền núi, có nhiều khu vực đồi núi, khe suối, sông và các tuyến đường qua ngầm, tràn. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ được Công an xã đặc biệt chú trọng.

Thượng tá Nguyễn Trung Nam- Trưởng Công an xã Trà Tân cho biết, trước mùa mưa bão năm nay, đơn vị đã rà soát, kiểm tra, chuẩn bị trang thiết bị, công cụ, phương tiện phục vụ phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; bố trí lực lượng sẵn sàng ứng trực 100% quân số, chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Phương châm "4 tại chỗ" được triển khai, nhất là tại những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún và ngập sâu. Cùng với công tác ứng trực, Công an xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng tránh, không đi qua khu vực nước chảy xiết, ngầm tràn, nơi có nguy cơ sạt lở; kịp thời di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Công tác phòng ngừa cũng được triển khai đến trường học. Công an xã tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên và các trường học tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước cho đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh.

Từ những việc làm cụ thể, hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân tiếp tục được vun đắp. Đó cũng là cách Công an xã Trà Tân xây dựng thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở: bám thôn, sát hộ, nắm chắc tình hình, phối hợp hiệu quả, vận động nhân dân, góp phần giữ bình yên trên địa bàn.