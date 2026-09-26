Siết chặt quản lý lao động tại các công trình, khu lán trại

Tình cờ nhặt được xấp tiền của ai đó đánh rơi trên đường, người đàn ông chủ động trình báo Công an địa phương tìm kiếm, xác minh để trao lại cho chủ sở hữu tài sản. Đó là hành động đẹp cần được lan tỏa trong đời sống xã hội.