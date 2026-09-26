Siết chặt quản lý lao động tại các công trình, khu lán trại
Thực hiện Kế hoạch số 2453/KH-CSKV ngày 14/9/2026 của Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) về rà soát, kiểm tra xét nghiệm ma túy đối với người lao động tại các công trình, lán trại trên địa bàn, Tổ Cảnh sát khu vực (CSKV) đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động bám địa bàn, nắm người, nắm hộ, phối hợp các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ...
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/siet-chat-quan-ly-lao-dong-tai-cac-cong-trinh-khu-lan-trai-post669877.antd