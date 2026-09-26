Công an phường Hoàn Kiếm tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy

Thiết thực kỷ niệm 25 năm thực hiện “Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (4/10/2001 - 04/10/2026) và 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an nhân dân (4/10/1961 - 04/10/2026), Công an phường Hoàn Kiếm phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 – Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, người dân và khách du lịch khi đến vui chơi tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Lực lượng dân phòng, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở có mặt tham gia trải nghiệm góp phần củng cố kiến thức, kĩ năng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu “Bốn tại chỗ”. Ảnh: Công Thọ

Với phương châm, phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là bảo vệ chính mình và an toàn xã hội, chương trình đã đem đến nhiều nội dung, kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm tới đông đảo người dân, du khách tham quan khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Bên cạnh đó, lực lượng dân phòng, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở tham gia các hoạt động trải nghiệm về phòng cháy chữa cháy qua đó nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống đáp ứng phương chấm “Bốn tại chỗ” đã và đang được UBND phường duy trì và tăng cường bằng nhiều giải pháp trên địa bàn.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trải nghiệm, khi người dân được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định, thực hiện các thao tác cứu nạn, cứu hộ cơ bản, đồng thời được trải nghiệm công tác cứu nạn, cứu hộ từ trên cao với xe thang và xe cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng, hiện đại.

Với các trang bị hiện đại, người dân, du khách quốc tế được trải nghiệm phương tiện cứu nạn cứu hộ dưới sự hỗ trợ của lực lượng chữa cháy truyên nghiệp. Ảnh: Công Thọ

Việc kết hợp giữa tuyên truyền và thực hành là giải pháp hiệu quả để nâng cao ý thức phòng cháy trong cộng đồng. Các chương trình tương tự sẽ tiếp tục được UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức định kỳ tại khu vực đông dân cư nhằm xây dựng phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.

Theo đại diện Công an phường Hoàn Kiếm, công tác phòng cháy chữa cháy phải bắt đầu từ những điều đơn giản và gần gũi nhất trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, những quy định đó không phải là hình thức, mà là bức tường bảo vệ tính mạng và tài sản.

Trải nghiệm vận hành xe thang chữa cháy cũng đem lại sự quan tâm rất lớn từ người dân trong nước và nước ngoài. Ảnh: Công Thọ

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng cháy và chữa cháy mỗi người hãy tích cực tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nắm vững những mối nguy hiểm về cháy, nổ tại nơi làm việc, nơi ở và các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên chú trọng việc quản lý và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy khác ở mọi lúc, mọi nơi, biết cách xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra.

Thường xuyên tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở để hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mọi người.