Thanh niên 23 tuổi đi xe máy bất ngờ rơi xuống sông Mã

Ngày 26/9, Công an tỉnh Sơn La thông tin, sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã tìm thấy thi thể anh N.T.H (SN 2003) tại khu vực sông thuộc địa phận huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Trước đó, chiều 24/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận tin báo của người dân về việc anh N.T.H điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 26D1-308.xx di chuyển từ bản Tiên Sơn về bản Là, xã Chiềng Khương. Khi đi qua cầu phao bắc qua sông Mã, anh H. không may bị rơi xuống sông và mất tích.

Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên ngã xuống sông Mã, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Ngay khi nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6 (Sông Mã - Sốp Cộp) huy động 2 chỉ huy đội, 28 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy, trang thiết bị chuyên dụng phối hợp với người dân địa phương, Công an xã, Đồn Biên phòng và Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiềng Khương khẩn trương tìm kiếm.

Do lòng sông rộng, nước chảy xiết và địa hình phức tạp, công tác cứu nạn gặp nhiều trở ngại. Trước tình hình đó, đơn vị tiếp tục tăng cường Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 (Tô Hiệu) gồm 1 chỉ huy, 30 cán bộ, chiến sĩ, 1 xe CNCH, 1 xe chở quân và 1 xuồng cứu nạn chuyên dụng để mở rộng phạm vi tìm kiếm trên diện rộng.

Đến ngày 26/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực sông thuộc địa phận huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức trục vớt, đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Khương, Công an xã Chiềng Khương và Công an huyện Mường Ét hoàn tất các thủ tục pháp lý để bàn giao nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

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