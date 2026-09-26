Công an Bồ Đề ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 24/9, Công an phường Bồ Đề nắm được thông tin bà Hoàng Bảo Chính (SN 1942, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) có biểu hiện bất thường. Bà dự định đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm nhưng không giải thích rõ mục đích sử dụng.

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, Thiếu tá Lê Văn Lương và Trung tá Trần Văn Đông, cán bộ Công an phường đã chủ động tiếp cận, tìm hiểu sự việc. Qua trao đổi, xác định trước đó bà Chính nhận được cuộc gọi từ một số đối tượng lạ.

Người thân trong gia đình đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với những cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ và bảo vệ tài sản cho gia đình.

Lợi dụng thông tin về hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, các đối tượng từng bước dẫn dắt, gây tâm lý hoang mang và yêu cầu bà đến ngân hàng thực hiện giao dịch để "chứng minh tài chính", xác nhận số tiền trong tài khoản và tiền tiết kiệm không liên quan đến hoạt động quyên góp từ thiện. Liên tục gọi điện thúc giục, hướng dẫn thực hiện giao dịch, các đối tượng khiến bà Chính lo lắng và chuẩn bị đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm theo yêu cầu.

Nhận định đây là thủ đoạn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai cán bộ Công an phường đã kiên trì giải thích, phân tích những điểm bất thường trong cuộc gọi, giúp bà Chính nhận diện phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Đồng thời, hướng dẫn bà lập tức ngừng liên lạc, không rút hoặc chuyển tiền, tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hay thông tin cá nhân cho người lạ.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, bà Chính đã nhận thức được nguy cơ bị lừa đảo và dừng thực hiện các giao dịch theo hướng dẫn của các đối tượng. Nhờ sự can thiệp kịp thời của lực lượng Công an, nguy cơ thiệt hại về tài sản đã được ngăn chặn.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của cán bộ Công an phường, người thân bà Chính đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với những cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ và bảo vệ tài sản cho gia đình.