Giả danh công an, kẻ gian giăng bẫy 6 tỷ đồng, cụ ông 76 tuổi nhanh trí làm ngay điều này

Theo tin từ Bộ Công an, ngày 25/9, cụ ông N.N.N. (sinh năm 1950, trú tại xã Hương Khê, Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

Người gọi tự xưng là “Nguyễn Thị Trang - cán bộ Công an xã Hương Khê” và thông báo ông N. có liên quan đến một đường dây ma túy, đồng thời nói ông đang vướng khoản nợ lên tới 6 tỷ đồng.

Để tạo áp lực, đối tượng liên tục đe dọa và yêu cầu ông N. cung cấp thông tin cá nhân, tài sản cùng tài khoản ngân hàng với lý do “phục vụ xác minh”.

Nhớ lại những buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an, ông N. nhanh chóng nhận ra đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan chức năng. Thay vì làm theo yêu cầu, ông trực tiếp đến Công an xã Hương Khê để trình báo.

Ông N. trình báo tại Công an xã Hương Khê. Ảnh: CA.↵

Tại cơ quan Công an, ông N. được hướng dẫn nhận diện thủ đoạn giả danh nhằm thao túng tâm lý người bị hại.

Lực lượng chức năng đồng thời khuyến cáo ông ngắt liên lạc với đối tượng, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào theo yêu cầu của người lạ.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an hoặc cơ quan chức năng, đặc biệt khi đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mã bảo mật hoặc chuyển tiền.

Khi nhận được những cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, người dân không nên làm theo hướng dẫn của đối tượng mà cần bình tĩnh kiểm tra thông tin và liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Sự cảnh giác của mỗi người dân là yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo và bảo vệ tài sản của chính mình.