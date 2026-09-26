Công an Đà Nẵng 'lật tẩy' thủ đoạn chuyển tiền xuyên biên giới

Theo đó ngày 8/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tp. Đà Nẵng kiểm tra hành chính tại một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên, phường Ngũ Hành Sơn. Tại đây, công an phát hiện hai công dân quốc tịch Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Qua điều tra, Công an xác định ông Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) hoạt động phạm tội liên quan chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Trần Thị Thiên cấu kết với người nước ngoài giao dịch ngoại tệ trái phép (ánh CA)

Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian. Tiền Won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên; sau đó, số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng được Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải, Tp. Đà Nẵng) nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Đáng chú ý, các giao dịch của đường dây này thường chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản ở hai quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt. Các bên sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi, gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu. Phương thức này khá tinh vi, khiến việc phát hiện, chứng minh hành vi gặp nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra đã xác định, chỉ trong tháng 5/2026, Trần Thị Thiên đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số 24.250.000 Won. Số tiền các đối tượng giao dịch từ đầu năm 2026 cho đến nay khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Vụ việc hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy dòng tiền các đối tượng vận chuyển qua biên giới để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an Tp. Đà Nẵng cũng phát hiện một vụ án buôn lậu tinh vi nhập khẩu 80 máy chơi game qua cảng Tiên Sa từ tháng 3/2026. Toàn bộ số máy đều xuất xứ Nhật Bản, tổng trị giá 30.200 USD. Công ty TNHH Công nghệ AQS làm thủ tục nhập khẩu container hàng này.

Cụ thể, ngày 23/3, qua kiểm tra thực tế container, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ 80 máy đã qua sử dụng. Kết quả giám định xác định có 20 máy Pachinko, chất lượng các máy còn lại khoảng 83% và 60 máy Pachislot, chất lượng còn lại từ 81-85%.

Lê Thị Thanh Thuận và Lê Văn Trường buôn lậu 80 máy chơi game nhập khẩu qua cảng Tiên Sa. (ảnh CA)

Từ quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ phương thức thực hiện, Cơ quan điều tra xác định Lê Thị Thanh Thuận (SN 1983, trú phường Tam Kỳ) và Lê Văn Trường (SN 1990, trú phường Hương Trà) có hành vi buôn lậu.

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Buôn lậu”. Ngày 21/9, Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt các quyết định tố tụng, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Thuận và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trường để tiếp tục điều tra.