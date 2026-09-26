Hai đại lý Lexus, BMW bị điều tra vì qua mặt khách, âm thầm thu chênh 2% giá xe

Theo Carscoops, hai đại lý DARCARS Lexus và DARCARS BMW tại hạt Westchester, bang New York, đã bị Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York (OAG) điều tra sau khi nhận được khiếu nại từ khách hàng.

Nội dung khiếu nại cho biết các đại lý đã tự ý cộng một khoản được gọi là "phí hoa hồng bán hàng" hơn 700 USD vào giá mua xe mới mà không thông báo rõ cho người mua. Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện khoản phí này đã được thu từ tháng 10/2021.

Đáng chú ý, khoản phí được tính tương đương 2% giá bán xe, qua đó giúp DARCARS thu thêm hàng triệu USD từ khách hàng.

Theo kết quả điều tra, khoản tiền này không thực sự được trả cho nhân viên bán hàng như cách giải thích ban đầu. OAG cũng xác định đại lý không thông báo cho khách hàng rằng đây là khoản phí tự nguyện, không bắt buộc khi mua hoặc thuê xe.

Đại lý Lexus, BMW bị buộc hoàn 1 triệu USD cho khách vì lén thu phí 2% mỗi xe.

Khi khách hàng đặt câu hỏi về khoản phí, họ nhận được những lời giải thích khác nhau, thậm chí mơ hồ, mâu thuẫn hoặc gây hiểu nhầm. Một số người được thông báo đây là "phí tiêu chuẩn", dùng để bù đắp chi phí và hoa hồng cho nhân viên bán hàng.

Sau cuộc điều tra, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James yêu cầu DARCARS Lexus hoàn trả 892.671,26 USD, tương đương khoảng 23,5 tỷ đồng, cho những khách hàng bị tính khoản phí này trong thời gian từ ngày 23/10/2021 đến 30/5/2022.

Ngoài ra, những khách hàng từng cung cấp thông tin cho Văn phòng Tổng chưởng lý về hành vi bán hàng bị cho là gian lận sẽ được chia sẻ thêm khoản hoàn trả trị giá 164.998,72 USD, tương đương khoảng 4,3 tỷ đồng.

Đại lý cũng phải hoàn trả 116.849 USD, khoảng 3,1 tỷ đồng, cho những khách hàng đã trả tiền mua gói "DARCARS Assurance". Đây là gói dịch vụ bao gồm nhiều sản phẩm và quyền lợi khác nhau, trong đó có khoản tín dụng trong trường hợp xe bị tai nạn hoặc bị đánh cắp.

Như vậy, tổng số tiền được yêu cầu hoàn trả lên tới hơn 1,17 triệu USD, tương đương khoảng 30,9 tỷ đồng.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh hoạt động bán xe tại Mỹ đang chịu sự giám sát chặt chẽ hơn về cách các đại lý công bố giá và các khoản tiền chênh gia, bán "bia kèm lạc" ẩn danh dưới dạng phí bổ sung. Việc đưa thêm những khoản phí không được giải thích rõ ràng có thể khiến người mua phải trả cao hơn đáng kể so với mức giá họ ban đầu dự tính.

Theo Carscoops

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