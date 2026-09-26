Danh tính nam thanh niên mất tích khi qua cầu phao, gần 2 ngày sau thi thể được tìm thấy tại Lào

Theo Công an tỉnh Sơn La, sau gần 2 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện N.T.H. (sinh năm 2003) tại khu vực sông thuộc huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Trước đó, chiều 24/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La nhận tin báo về việc anh N.T.H. điều khiển xe máy biển kiểm soát 26D1-308.20 từ bản Tiên Sơn đến bản Là, xã Chiềng Khương. Khi đi qua cầu phao bắc qua sông Mã, anh không may rơi xuống sông và mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6 (Sông Mã - Sốp Cộp) khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Lực lượng tham gia gồm 2 chỉ huy đội, 28 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy và CNCH. Đơn vị phối hợp với người dân bản Là, bản Tiên Sơn, Công an xã Chiềng Khương, Đồn Biên phòng và Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiềng Khương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực sông thuộc huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Ảnh: CA.↵

Do lòng sông rộng, nước chảy xiết và địa hình phức tạp, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện từ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 (Tô Hiệu) đến hiện trường.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 huy động một chỉ huy, 30 cán bộ, chiến sĩ cùng một xe CNCH, một xe chở quân và một xuồng cứu nạn chuyên dụng. Các lực lượng phối hợp mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc theo khu vực sông.

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, đến ngày 26/9, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân tại khu vực sông thuộc huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La trực tiếp tổ chức trục vớt thi thể nạn nhân. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Khương, Công an xã Chiềng Khương và Công an huyện Mường Ét hoàn tất các thủ tục, bàn giao nạn nhân cho gia đình.