Ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng phường Pleiku gắn với nhiệm vụ PCCC và CNCH

Tham dự chương trình có lãnh đạo UBND phường Pleiku, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, đại diện các trường học, tổ dân phố, làng, lực lượng dân phòng cùng khoảng 200 học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ và Trường THCS Phạm Hồng Thái.

Đại biểu và học sinh tham dự lễ ra mắt. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại buổi lễ, UBND phường Pleiku và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thống nhất triển khai Kế hoạch phối hợp số 313/KH-UBNDPPK-PC07 ngày 8-9-2026 nhằm duy trì hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng công tác PCCC trong cộng đồng. Đại diện 2 đơn vị đã thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp.

Đại diện UBND phường Pleiku, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH ký kết cam kết phối hợp về công tác PCCC và CNCH trong cộng đồng. Ảnh: Hoàng Hoài

Trung tâm học tập cộng đồng phường Pleiku được định hướng trở thành địa chỉ tuyên truyền, học tập và thực hành các kỹ năng PCCC và CNCH; giúp người dân và học sinh nâng cao kiến thức, kỹ năng thoát nạn, chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.

Sau phần lễ, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy, xử lý khi xảy ra cháy, nhận biết và xử lý tình huống rò rỉ gas trong gia đình; đồng thời, tuyên truyền kỹ năng thoát hiểm trong môi trường có nhiều khói, khí độc và phòng - chống đuối nước cho học sinh.

Các đại biểu và học sinh được tham gia 5 trạm trải nghiệm gồm: tìm hiểu xe chữa cháy và các thiết bị chuyên dụng; thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy giả định; thực hành di chuyển, thoát hiểm trong môi trường có nhiều khói, khí độc; sử dụng lăng, vòi chữa cháy, phun nước và trải nghiệm di chuyển, thoát nạn bằng xe thang chữa cháy.

Hoạt động trải nghiệm giúp học sinh trực tiếp thực hành các kỹ năng PCCC và CNCH dưới sự hướng dẫn của lực lượng chuyên môn. Ảnh: Hoàng Hoài

Thông qua hoạt động, học sinh có cơ hội trực tiếp thực hành các kỹ năng xử lý tình huống cháy, thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy dưới sự hướng dẫn của lực lượng chuyên môn, góp phần đưa kiến thức PCCC, CNCH vào thực tiễn và nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa trong cộng đồng.