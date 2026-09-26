Tây Ninh: Gần 500 cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập chống bạo động
Để chủ động trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ngày 26/9, Trung đoàn CSCĐ số 9, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức diễn tập phương án chống tập trung đông người gây rối ANTT, bạo loạn với sự tham gia của gần 500 cán bộ chiến sĩ.
Theo đó, tình huống giả định là, tại Trung tâm phục vụ hội nghị tỉnh Tây Ninh trong lúc cán bộ chiến sĩ đang chốt trực thì hàng chục đối tượng lợi dụng việc nhân viên giải quyết vấn đề đất đai chưa thỏa đáng đã tụ tập, lôi kéo thêm hàng trăm người khác đến gây rối.
Công an địa phương đã tổ chức kêu gọi người dân bình tĩnh để làm rõ vụ việc, tuy nhiên các đối tượng kích động, đập phá và tấn công lực lượng đang thực thi nhiệm vụ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung đoàn CSCĐ số 9 đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành triển khai các biện pháp chống bạo loạn.
Trung đoàn CSCĐ số 9 tổ chức diễn tập chống gây rối trật tự và bạo loạn.
Tình huống giả định là Trung tâm phục vụ hội nghị của tỉnh.
Đại tá Đặng Tuấn Anh, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn CSCĐ số 9 cho biết, buổi diễn tập là hoạt động quan trọng nhằm kiểm tra đánh giá thực chất công tác lãnh đạo, chỉ huy, khả năng tổ chức lực lượng, hiệp đồng tác chiến; trình độ năng lực xử trí các tình huống phức tạp về ANTT của cán bộ chiến sĩ.
Các tình huống chống bạo động được triển khai nhịp nhàng, an toàn cho lực lượng chống bạo động.
Nguồn CAND: https://cand.vn/tay-ninh-gan-500-can-bo-chien-si-tham-gia-dien-tap-chong-bao-dong-post823239.html