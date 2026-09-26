Tây Ninh: Gần 500 cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập chống bạo động

Theo đó, tình huống giả định là, tại Trung tâm phục vụ hội nghị tỉnh Tây Ninh trong lúc cán bộ chiến sĩ đang chốt trực thì hàng chục đối tượng lợi dụng việc nhân viên giải quyết vấn đề đất đai chưa thỏa đáng đã tụ tập, lôi kéo thêm hàng trăm người khác đến gây rối.

Công an địa phương đã tổ chức kêu gọi người dân bình tĩnh để làm rõ vụ việc, tuy nhiên các đối tượng kích động, đập phá và tấn công lực lượng đang thực thi nhiệm vụ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung đoàn CSCĐ số 9 đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành triển khai các biện pháp chống bạo loạn.

Trung đoàn CSCĐ số 9 tổ chức diễn tập chống gây rối trật tự và bạo loạn.

Tình huống giả định là Trung tâm phục vụ hội nghị của tỉnh.

Các đối tượng lôi kéo nhiều người tham gia gây rối trật tự công cộng.

Mặc dù đã giải thích nhưng các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tấn công lực lượng Công an gây mất an ninh trật tự.

Đại tá Đặng Tuấn Anh, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn CSCĐ số 9 cho biết, buổi diễn tập là hoạt động quan trọng nhằm kiểm tra đánh giá thực chất công tác lãnh đạo, chỉ huy, khả năng tổ chức lực lượng, hiệp đồng tác chiến; trình độ năng lực xử trí các tình huống phức tạp về ANTT của cán bộ chiến sĩ.

Trung đoàn CSCĐ số 9 triển khai lực lượng xử lý hành vi gây rối.

Với các tình huống chống bạo loạn được huấn luyện, cán bộ chiến sĩ CSCĐ nhanh chóng di chuyển dòng người bạo loạn ra khỏi khu vực trung tâm tỉnh.

CSCĐ sử dụng nhiều chiến thuật để ngăn hành vi bạo loạn của đám đông.

CSCĐ triển khai đội hình xiết chặt vòng vây, tách nhóm bạo động ra thành từng nhóm nhỏ để xử lý.

Các tình huống chống bạo động được triển khai nhịp nhàng, an toàn cho lực lượng chống bạo động.

Vòi rồng giải tán đám đông.

Kết thúc buổi diễn tập, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã trao tặng nhà đại đoàn kết cho cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn CSCĐ số 9 gặp khó khăn.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.