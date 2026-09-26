Tin tức nổi bật ngày 26/9: Loạt thay đổi liên quan đến VNeID

Loạt thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28/9

Từ 28/9, Nghị định 320/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, sửa đổi nhiều quy định của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Người dân cần lưu ý loạt thay đổi đáng lưu ý trong việc sử dụng tài khoản VNeID.

(Ảnh minh họa)

VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, tài khoản VNeID của người dân có thể bị khóa trong 2 trường hợp: căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc số điện thoại đăng ký VNeID đã thay đổi và không chính chủ.

Để hạn chế nguy cơ trên, chủ tài khoản định danh VNeID cần kiểm tra số điện thoại đang liên kết với tài khoản này, đặc biệt là các trường hợp đã đổi sang số điện thoại mới, nhưng chưa cập nhật thông tin với tài khoản VNeID, người dân cần thực hiện cập nhật, điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan quản lý khi cần thiết.

Nếu SIM đang sử dụng chưa chính chủ hoặc thông tin thuê bao không chính xác, người dùng nên liên hệ với nhà mạng để được hướng dẫn chuẩn hóa thông tin.

Ngoài ra, Nghị định 320/2026/NĐ-CP cũng quy định các trường hợp khóa tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức. Trong đó, tài khoản có thể bị khóa khi cơ quan, tổ chức chủ động yêu cầu; vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia; bị giải thể, phá sản, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động.

Tài khoản của tổ chức cũng có thể bị khóa trong trường hợp người đứng tên đăng ký tài khoản có quyết định thi hành án theo quy định.

Giấy tờ tích hợp trên VNeID giá trị như giấy tờ trực tiếp

Thông tin, giấy tờ của người dân đã tích hợp trên VNeID có thể được sử dụng khi làm thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch và các hoạt động khác theo quy định. Thông tin, giấy tờ thay đổi phải được cập nhật kịp thời.

Có thể lập hồ sơ, gửi yêu cầu và nhận kết quả qua VNeID

Hồ sơ sẽ được chuyển từ VNeID đến Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi giải quyết, kết quả được chuyển về VNeID để thông báo cho cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức nộp hồ sơ.

Mở rộng đối tượng và tiện ích trên VNeID

Mở rộng phạm vi cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài. Đồng thời, VNeID có thêm tài khoản phục vụ chi trả lương hưu, các khoản hỗ trợ và những khoản an sinh xã hội khác theo quy định

Nhiều tài khoản trực tuyến phải liên kết với VNeID

Các tài khoản giao dịch điện tử trong các lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội, y tế, giáo dục... sẽ yêu cầu liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử.

Hà Nội phê duyệt Đề án "Sổ đỏ trao tay"

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Sổ đỏ trao tay” tại Quyết định số 5206/QĐ-UBND. Đề án hướng tới thay đổi cách giải quyết một số thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng giảm khâu trung gian, tăng xử lý trực tuyến và hạn chế việc người dân phải cung cấp lại dữ liệu cơ quan nhà nước đã có.

Đề án đặt ra mục tiêu xây dựng và tổ chức thực hiện 2 quy trình nghiệp vụ thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, giảm các bước trung gian và thao tác thủ công, tăng cường xử lý song song, liên thông điện tử và thực hiện phân luồng hồ sơ theo mức độ phức tạp. Qua đó, giảm số lần người dân phải trực tiếp đến cơ quan hành chính, giảm giấy tờ phải kê khai, cung cấp lại, công khai trạng thái xử lý, chủ động thông báo tiến độ và đa dạng hóa phương thức nhận kết quả.

Đề án tập trung vào 2 nhóm thủ tục gồm: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan nhà nước sai sót; Chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng.

Đối tượng thực hiện và thụ hưởng Đề án gồm cá nhân, hộ gia đình và các chủ thể sử dụng đất thuộc 2 nhóm trường hợp nêu trên; cơ quan đăng ký đất đai; cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; UBND các xã, phường; các cơ quan tham gia giải quyết thủ tục hành chính và các đơn vị quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu có liên quan.

Đối với thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp do cơ quan nhà nước sai sót, Thành phố yêu cầu tập trung các trường hợp sai sót thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin thửa đất do cơ quan nhà nước sai sót, gồm quy trình: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường; Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của UBND cấp xã.

Thủ tục được chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hồ sơ được nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; phí, lệ phí là 0 đồng (miễn phí).

Về thủ tục chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng, đối với trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, ngay sau khi hoàn thành các bước cần thiết của quá trình thu hồi một phần thửa đất, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa và chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, Đề án được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn thí điểm thực hiện từ thời điểm Đề án được phê duyệt đến 31/12/2026.

Quy định mới về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.

Theo quy định mới, thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, đáp ứng đủ điều kiện và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo có quyền kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định.

Thương nhân là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận thực hiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định của Nghị định, pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế có liên quan. Chỉ thương nhân được cấp Giấy chứng nhận mới được nhận ủy thác xuất khẩu gạo.

Đáng chú ý, thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định, không phải có Giấy chứng nhận, không phải thực hiện dự trữ lưu thông và trách nhiệm báo cáo theo quy định.

Về điều kiện kinh doanh xuất khẩu, thương nhân phải có ít nhất 1 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và 1 cơ sở xay xát gạo đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Các cơ sở này có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc được thuê bằng hợp đồng bằng văn bản, bảo đảm thời hạn của Giấy chứng nhận.

Nghị định cũng quy định các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận, trong đó có việc thương nhân không đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu là người xuất khẩu trong thời gian 12 tháng liên tục; không duy trì điều kiện kinh doanh; kê khai không đúng thực tế về kho, cơ sở xay xát hoặc có gian lận để được cấp Giấy chứng nhận.

Đối với thương nhân nhập khẩu gạo, trong vòng 45 ngày kể từ ngày Nghị định có hiệu lực phải đăng ký kế hoạch nhập khẩu gạo với Bộ Công Thương. Việc đánh giá mức độ tín nhiệm của thương nhân xuất khẩu gạo được thực hiện từ ngày 1/1/2028.

Thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận theo Nghị định số 107/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 01/2025/NĐ-CP, được tiếp tục hoạt động theo thời hạn của Giấy chứng nhận đã cấp và không phải đề nghị cấp lại, trừ trường hợp đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung theo quy định mới.

Hà Nội triển khai Chương trình quốc gia về an toàn sử dụng điện

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 24/9 về thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn trong sử dụng điện năm 2026 trên địa bàn thành phố, với mục tiêu nâng cao kỹ năng, ý thức phòng ngừa sự cố và bảo đảm an toàn điện trong các cơ sở, hộ gia đình.

Theo kế hoạch, năm 2026, thành phố tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn trong sử dụng điện; kịp thời sửa đổi, bổ sung văn bản thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật không còn phù hợp.

Thành phố chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ, truyền thông, hướng tới mục tiêu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình được tiếp cận thông tin tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn về các biện pháp bảo đảm an toàn trong sử dụng điện thông qua ít nhất một hình thức phù hợp.

Mục tiêu đặt ra là từ 20% đến 30% số hộ gia đình tại khu vực đô thị và tối thiểu 15% số hộ gia đình tại khu vực nông thôn được tập huấn, phổ biến kỹ năng về an toàn trong sử dụng điện. Cùng với đó, 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư cao tầng và 50% số hộ gia đình được tư vấn, hướng dẫn tự đánh giá mức độ an toàn đối với hệ thống điện.

Thành phố phấn đấu kiểm tra, kiểm soát chất lượng đối với 100% nhóm sản phẩm, hàng hóa là thiết bị, dụng cụ điện thuộc kế hoạch kiểm tra năm 2026; 100% hành vi vi phạm được phát hiện được xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu hoàn thiện tài liệu, giáo trình hướng dẫn về an toàn trong sử dụng điện và lựa chọn thí điểm chương trình đào tạo tại một số cấp học phổ thông. Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện, tư vấn, hướng dẫn và truyền thông cho người sử dụng điện.

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố tập trung rà soát việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống điện trong nhà ở, công trình; sản phẩm, thiết bị điện, thiết bị bảo vệ an toàn điện và trụ sạc xe điện.

Thành phố tăng cường phổ biến, hướng dẫn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thiết bị điện; đơn vị bán điện; chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng nhà ở, công trình và khách hàng sử dụng điện theo pháp luật về điện lực, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định liên quan.

Cùng với đó, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và giải pháp kỹ thuật để phát hiện sớm, cảnh báo chập cháy, rò điện, quá tải và những bất thường trong sử dụng điện; khuyến khích sử dụng thiết bị bảo vệ an toàn điện thông minh, thiết bị tự động ngắt mạch phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Thành phố triển khai Đề án ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo nguy cơ mất an toàn hệ thống, thiết bị điện trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, tổ chức hiệu quả việc tư vấn, hướng dẫn về nguy cơ mất an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy trên ứng dụng iHanoi, nền tảng chăm sóc khách hàng của đơn vị điện lực và các phương tiện thông tin đại chúng.

Một nhiệm vụ khác là xây dựng, chuẩn hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu an toàn điện của thành phố; kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin có liên quan theo quy định về dữ liệu, an toàn thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân.

Công tác tuyên truyền được chú trọng thông qua xây dựng tài liệu, sổ tay hướng dẫn về an toàn trong sử dụng điện; chuẩn hóa tài liệu, video và nội dung số hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tự kiểm tra hệ thống điện, phòng ngừa cháy, nổ và xử lý tình huống ban đầu. Nội dung được phân loại phù hợp với hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trường học và các nhóm có nguy cơ cao.

Thành phố tổ chức các chiến dịch, chuyên mục, chương trình truyền thông thường xuyên; lồng ghép tuyên truyền an toàn trong sử dụng điện với hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xây dựng khu dân cư an toàn, chuyển đổi số và các phong trào tại cơ sở.

Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức, cán bộ quản lý, lực lượng trong ngành điện lực về kỹ năng kiểm tra, tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn an toàn trong sử dụng điện; tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu và giải pháp kỹ thuật giữa cơ quan quản lý, đơn vị điện lực, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

Ngoài ra, thành phố cũng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa thiết bị điện lưu thông trên thị trường; tăng cường kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phép đo điện năng thương phẩm và phương tiện đo điện.