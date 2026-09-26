Nổ lớn làm sập tòa nhà ở Hy Lạp, 1 người thiệt mạng và nhiều du khách mất tích

Vụ việc xảy ra vào ngày 25/9 tại khu Plaka, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Athens, nằm gần nhiều thắng cảnh như Acropolis và Đền thờ thần Zeus.

Hiện trường vụ nổ làm sập một tòa nhà tại khu Plaka, trung tâm Athens, Hy Lạp. Nguồn: MXH

Theo giới chức cứu hỏa Hy Lạp, vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn tòa nhà, đồng thời làm ba người bị thương. Sức ép từ vụ nổ cũng gây hư hại cho nhiều nhà dân, cửa hàng và phương tiện trong khu vực lân cận.

Rạng sáng ngày 26/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể một phụ nữ trẻ khi đang thu dọn hiện trường. Tòa nhà gần như bị san phẳng, để lại những khối bê tông vỡ, ban công đổ nát và nhiều kết cấu kim loại biến dạng.

Một quan chức cảnh sát cho biết bốn du khách mất tích, hiện chưa xác định được quốc tịch, dự kiến trả phòng để ra sân bay Athens vào chiều ngày 25/9. Tuy nhiên, họ đã không xuất hiện theo kế hoạch.

Nguyên nhân vụ nổ hiện vẫn đang được điều tra. Khu vực xảy ra sự cố tập trung nhiều khách sạn và căn hộ cho thuê ngắn hạn.

Thị trưởng Athens Haris Doukas cho biết vụ nổ có thể liên quan đến hệ thống hạ tầng khí đốt, song nguyên nhân chính thức vẫn chưa được xác nhận.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và kiểm tra mức độ an toàn của các công trình xung quanh hiện trường.