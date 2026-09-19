Gắn dân ca, dân vũ các dân tộc Đồng Văn với phát triển du lịch

Tối 18.9, tại sân khấu Phố cổ Đồng Văn, chương trình giao lưu văn nghệ và ra mắt mô hình Câu lạc bộ dân ca, dân vũ thu hút đông đảo người dân, du khách tham dự.

Chương trình do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang và UBND xã Đồng Văn tổ chức.

Các tiết mục tại đêm giao lưu là kết quả của quá trình tập huấn, thực hành và trao truyền giữa cán bộ chuyên môn, giảng viên, nghệ nhân với học viên. Qua đó, những giá trị dân ca, dân vũ truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng biên giới được giới thiệu trong không gian văn hóa, du lịch đặc trưng của Đồng Văn.

Điểm nhấn của chương trình là không chỉ truyền dạy các làn điệu dân ca, điệu dân vũ mà còn trang bị cho học viên phương pháp thành lập, tổ chức và duy trì hoạt động câu lạc bộ tại cơ sở. Từ kiến thức, kỹ năng được tiếp nhận, học viên có thể chủ động xây dựng nội dung sinh hoạt, tổ chức biểu diễn và tiếp tục truyền dạy trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, các nội dung về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng được lồng ghép trong quá trình tập huấn, giúp hoạt động bảo tồn văn hóa gắn chặt hơn với xây dựng nếp sống văn minh, từng bước xóa bỏ hủ tục và nâng cao chất lượng sinh hoạt cộng đồng.

Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp học viên hiểu rõ hơn vai trò của mình trong gìn giữ bản sắc. Không chỉ tham gia biểu diễn vào các dịp lễ hội, thành viên câu lạc bộ sẽ trở thành những hạt nhân nòng cốt duy trì dân ca, dân vũ trong đời sống thường ngày, tạo môi trường để các thế hệ cùng thực hành và trao truyền những giá trị văn hóa của cha ông.

Đêm giao lưu tại Phố cổ Đồng Văn đã góp phần đưa dân ca, dân vũ truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách. Khi được thực hành thường xuyên trong cộng đồng và giới thiệu tại các không gian du lịch, những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc không chỉ được gìn giữ mà còn được lan tỏa rộng rãi đến công chúng, du khách.

Việc ra mắt mô hình Câu lạc bộ dân ca, dân vũ tạo nền tảng duy trì thường xuyên hoạt động bảo tồn, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời từng bước hình thành sản phẩm trải nghiệm mang dấu ấn văn hóa các dân tộc vùng cao Đồng Văn.