Trung thu ý nghĩa cho 2.000 em nhỏ tại xã miền núi Phan Sơn, Lâm Đồng

Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Lâm Đồng và Câu lạc bộ Vì Cộng đồng trao học bổng động viên các học sinh Trường Tiểu học và THCS Sơn Lâm

Tham dự chương trình có đại diện Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Lâm Đồng, Ban thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng, UBND xã Phan Sơn, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, Câu lạc bộ Vì Cộng đồng, cùng các tình nguyện viên, các cán bộ, bà con nhân dân và hơn 2.000 em nhỏ của xã miền núi Phan Sơn.

Tại chương trình "Trung thu Phan Sơn 2026", người dân và hơn 2.000 em nhỏ tại xã miền núi Phan Sơn đã được thưởng thức tiết mục múa lân do Đoàn lân sư rồng Song Mao Long Sư thực hiện, các màn trình diễn ảo thuật đến từ ảo thuật gia Nguyễn Xen cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Bên cạnh đó, các em nhỏ được tham gia các trò chơi dân gian như ném bóng vào rổ, ném vòng, tô tượng, vẽ tranh... với các phần thưởng là bánh kẹo, dụng cụ học tập được các em hào hứng tham gia.

Đồng thời, Ban tổ chức cũng triển khai các gian hàng ẩm thực với những suất ăn phong phú, đa dạng được các em nhỏ rất yêu thích. Các gian hàng giày dép, quần áo với giá 0 đồng cho các em nhỏ lựa chọn...

Chương trình “Trung thu Phan Sơn 2026” tại Trường Tiểu học và THCS Sơn Lâm.

Ngoài ra, cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã tiến hành trao tặng 5 máy lọc nước, 20 bộ bàn ghế học sinh, 50 suất học bổng và các phần quà cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Lâm và các em học sinh của trường. Cùng với đó, ban tổ chức cũng trực tiếp trao tặng 1.750 phần quà là các nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn tại xã miền núi Phan Sơn.

Chia sẻ về chương trình, ông Ngô Đức Trọng, Câu lạc bộ Vì Cộng đồng, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết: "Trung thu là dịp để chúng ta dành sự quan tâm, yêu thương và những điều tốt đẹp nhất cho thế hệ tương lai của đất nước. Chúng tôi hiểu rằng, cho đi không chỉ là trao một món quà, cho đi còn là trao yêu thương, trao niềm tin và trao cho nhau cơ hội được sống tốt đẹp hơn. Với sứ mệnh "Mang nụ cười đến cộng đồng", Câu lạc bộ Vì Cộng đồng mong muốn rằng mỗi món quà hôm nay sẽ mang đến cho các em một mùa Trung thu thật vui, thật ấm áp".

Chúng tôi cảm ơn lãnh đạo xã Phan Sơn, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Lâm và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ, tình nguyện viên đã đồng hành, đóng góp công sức và nguồn lực để chương trình hôm nay được thực hiện thành công tốt đẹp", ông Ngô Đức Trọng chia sẻ thêm.

Phó Chủ tịch UBND xã Phan Sơn Nguyễn Thụy Phú rất cảm kích về chương trình: "Đây thực sự là một mùa Trung thu đầy ý nghĩa, ấm áp với người dân và các em nhỏ tại xã Phan Sơn. Để có một mùa Trung thu như vậy, tôi xin thay mặt địa phương cảm ơn Câu lạc bộ Vì Cộng đồng và các nhà hảo tâm đã có rất nhiều tình cảm cao quý, có những đóng góp, hỗ trợ cho chương trình "Trung thu Phan Sơn 2026" được thành công tốt đẹp".

Trung tá Trần Thanh Linh, Trưởng Ban thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: "Nhận thấy những ý nghĩa thiết thực của chương trình "Trung thu Phan Sơn 2026", chúng tôi đã đồng hành cùng Câu lạc bộ Vì Cộng Đồng mang những tấm lòng, tình cảm đến với các em nhỏ Phan Sơn.

Với vai trò là trưởng ban thanh niên, thông qua chương trình, tôi cũng mong muốn các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ để có nhiều hoạt động có ý nghĩa như chương trình Trung thu ngày hôm nay", Trung tá Trần Thanh Linh nói thêm.