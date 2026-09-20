Nghi lễ đặc biệt trong hang Thần Rắn ở Thái Lan

Nhô lên giữa rừng già Phu Langka, những khối đá khổng lồ với những lớp "vảy rắn" khiến ai lần đầu chạm mặt cũng phải sững lại. Đây là một trong những khối đá đặc trưng làm nên tên tuổi của Nakee Cave (hang Thần Rắn) - hang động nằm trong Vườn quốc gia Phu Langka thuộc huyện Ban Phaeng, tỉnh Nakhon Phanom, Đông Bắc Thái Lan (vùng Isan).

Để di chuyển đến Nakee Cave, du khách phải đi bộ khoảng 3-4 km xuyên rừng dưới sự dẫn dắt của kiểm lâm địa phương. Toàn bộ hành trình mất khoảng 4 giờ, du khách sẽ tận thấy khối đá hình rắn khổng lồ có từ hàng nghìn năm.

Một tảng đá hình đầu rắn cuộn mình trong hang tối tại Nakee Cave. Đường trong hang có nhiều đoạn đá dốc, rễ cây chằng chịt và ẩm ướt, đòi hỏi du khách phải có thể lực và đi theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên. Đây cũng là lý do khiến hành trình đến Nakee Cave được xếp vào nhóm trekking mức độ trung bình.

Cận cảnh phần "thân rắn" - bề mặt đá được thời gian tạc thành những vảy lục giác đều đặn đến ngỡ ngàng. Về mặt địa chất, các nhà khoa học lý giải rằng các "vảy" này hình thành từ quá trình phong hóa suốt hàng trăm nghìn năm: chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm làm đá nứt theo mạng lưới tự nhiên, sau đó nước mưa bào mòn các khe nứt tạo nên hình dáng như ngày nay.

Một nữ hướng dẫn viên địa phương dẫn khách du lịch chinh phục Nakee Cave - hầu hết đều là người dân trong vùng, am hiểu tường tận từng khối đá và câu chuyện gắn với chúng. Theo bà Saowanee Khonkla, Giám đốc Văn phòng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tại Nakhon Phanom, du lịch tâm linh là mũi nhọn của tỉnh, trong đó tín ngưỡng Phaya Nak (thần rắn Naga) là một trong những trụ cột chính. "Chúng tôi kết nối những trụ cột này với thiên nhiên bằng cách kể lại các câu chuyện gắn giữa niềm tin, tín ngưỡng và cộng đồng", bà nói, cách tiếp cận mà các điểm đến như Nakee Cave đang thể hiện rõ nét.

"Đầu rắn" với đầy đủ chi tiết ngập trong dòng nước trong vắt của "hồ thiêng" sâu trong hang đá. Nakee Cave chỉ mới được du khách biết đến rộng rãi trong khoảng vài năm trở lại đây, mở ra một cung đường mới cho những ai muốn khám phá vùng đất linh thiêng bên dòng Mekong của Thái Lan.

Bên trong hang, du khách cởi giày, ngồi lặng bên bàn thờ Phaya Nakee - vị nữ vương rắn thần theo tín ngưỡng địa phương Nakee Cave không chỉ là điểm đến thiên nhiên mà còn là nơi hành hương của người dân vùng Isan tin vào thần rắn Naga, vị thần bảo hộ dòng Mekong.

Điểm ngắm cảnh Pha Nakee - vị trí cao trên vách đá cho phép du khách phóng tầm mắt ra vùng đồng bằng phía dưới, xa xa là dòng Mekong và các dãy núi bên nước bạn Lào. Đây là một trong những điểm chụp ảnh được du khách yêu thích khi đến với đây.

Tuyến trekking Nakee Cave đang thu hút lượng khách tăng đều trong vài năm gần đây, trong đó có cả du khách Việt Nam theo các tour kết hợp Nakhon Phanom - Bueng Kan bên dòng Mekong.

Vườn quốc gia Phu Langka có hệ thống nhiều thác lớn nhỏ như Tad Pho, Phasawan hay Saingam - các điểm dừng chân quen thuộc của du khách trước khi tiếp tục hành trình lên hang.

Một nghi thức tâm linh đặc biệt nhất tại Nakee Cave, những du khách đằm mình giữa dòng nước xiết, tay chắp trước ngực cùng bức tượng Naga nhỏ. Theo tín ngưỡng địa phương, ngâm mình trong dòng thác gần khối đá đầu rắn được cho là mang lại may mắn trong tình duyên, công việc và tài lộc.

Cũng theo bà Saowanee, hiện nay các bàn thờ Naga và những buổi lễ liên quan "luôn kín lịch, tùy theo quy mô lớn nhỏ" - phần nào lý giải vì sao dòng du khách đổ về các điểm đến gắn với tín ngưỡng này như Nakee Cave ngày một đông.