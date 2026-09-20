Hà Nội gắn biển tên phố mang tên danh nhân Đỗ Cao Mại

Sáng nay 19/9, UBND phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) tổ chức lễ công bố quyết định và gắn biển tên đường, phố trên địa bàn phường, trong đó có tuyến phố mang tên danh nhân Đỗ Cao Mại.

Ban tổ chức và gia đình thực hiện nghi lễ kéo biển tên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh cho biết: "Việc đặt tên đường, phố không chỉ giải quyết nhu cầu về địa chỉ, phục vụ quản lý đô thị và giao dịch của người dân, mà còn góp phần đưa các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống vào không gian sống của cộng đồng".

Cụ Đỗ Cao Mại sinh năm 1795, mất năm 1843, là vị danh thần thời Nguyễn, người làng Xuân Tảo (nay là Xuân Đỉnh). Năm 24 tuổi, cụ bắt đầu con đường khoa cử, đỗ tú tài rồi cử nhân. Năm 29 tuổi, cụ được bổ làm chức Hành tẩu của Bộ Lễ, sau đó giữ chức Tri huyện huyện Quỳnh Côi.

Năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), cụ được thăng chức từ Viên Ngoại lang lên Lang trung ở Thanh lại ty. Đến năm Minh Mệnh thứ 18 (1838), triều đình ban chức Trung Thuận Đại phu, Lang trung Bộ Hình.

Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842), cụ được bổ làm Án sát tỉnh Lạng Sơn, sau đó là Án sát tỉnh Quảng Ngãi rồi về làm Phủ doãn phủ Thừa Thiên.

Danh nhân Đỗ Cao Mại gắn tên với con phố mới tại Xuân Đỉnh.

Không chỉ có tài năng trong công việc hành chính, cụ Đỗ Cao Mại còn là người có tài văn chương. Cụ từng tham gia biên soạn các sách Toàn tập Minh Mệnh chính yếu và Từ Liêm đăng khoa lục…