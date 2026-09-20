Khảo sát, kết nối phát triển du lịch giữa Tuyên Quang và châu Văn Sơn

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa, đón đoàn công tác Cục Văn hóa và Du lịch châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Ngay sau khi nhập cảnh, đoàn công tác đã cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Sở Ngoại vụ và các đơn vị lữ hành của tỉnh tham quan, khảo sát Làng văn hóa dân tộc Tày thôn Tha và khu nghỉ dưỡng An Châng (phường Hà Giang 1). Tại các điểm đến, đoàn tìm hiểu những giá trị văn hóa, cảnh quan, sản phẩm du lịch và điều kiện phục vụ khách, qua đó trao đổi về khả năng kết nối các tour, tuyến du lịch giữa hai địa phương.

Đoàn công tác Cục Văn hóa và Du lịch châu Văn Sơn tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của đồng bào dân tộc tày thôn Tha, phường Hà Giang 1.

Hoạt động khảo sát nhằm giới thiệu, quảng bá các khu, điểm, tài nguyên và sản phẩm du lịch tiêu biểu của Tuyên Quang đến cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch, lữ hành châu Văn Sơn; đồng thời tạo điều kiện để phía bạn trực tiếp khảo sát, đánh giá tiềm năng, nhu cầu và khả năng xây dựng các chương trình du lịch phù hợp với thị trường. Đây cũng là dịp để cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch hai địa phương trao đổi thông tin về thị trường, sản phẩm và nguồn khách; từng bước cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn công tác Cục Văn hóa và Du lịch châu Văn Sơn khảo sát Làng văn hóa dân tộc Tày thôn Tha, phường Hà Giang 1.

Theo kế hoạch, từ ngày 20 đến 21-9, đoàn công tác Cục Văn hóa và Du lịch châu Văn Sơn sẽ khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; tham dự Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 và tham gia Hội đàm xúc tiến, trao đổi hợp tác văn hóa, du lịch Tuyên Quang (Việt Nam) - Văn Sơn (Trung Quốc) năm 2026.