Khảo sát, kết nối phát triển du lịch giữa Tuyên Quang và châu Văn Sơn
Trong khuôn khổ các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên năm 2026, sáng 20-9, đoàn công tác Cục Văn hóa và Du lịch châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do đồng chí Lưu Hoài, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. Đón đoàn tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy có đồng chí Nông Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các khu công nghiệp và kinh tế tỉnh, Công an tỉnh.
Ngay sau khi nhập cảnh, đoàn công tác đã cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Sở Ngoại vụ và các đơn vị lữ hành của tỉnh tham quan, khảo sát Làng văn hóa dân tộc Tày thôn Tha và khu nghỉ dưỡng An Châng (phường Hà Giang 1). Tại các điểm đến, đoàn tìm hiểu những giá trị văn hóa, cảnh quan, sản phẩm du lịch và điều kiện phục vụ khách, qua đó trao đổi về khả năng kết nối các tour, tuyến du lịch giữa hai địa phương.
Hoạt động khảo sát nhằm giới thiệu, quảng bá các khu, điểm, tài nguyên và sản phẩm du lịch tiêu biểu của Tuyên Quang đến cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch, lữ hành châu Văn Sơn; đồng thời tạo điều kiện để phía bạn trực tiếp khảo sát, đánh giá tiềm năng, nhu cầu và khả năng xây dựng các chương trình du lịch phù hợp với thị trường. Đây cũng là dịp để cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch hai địa phương trao đổi thông tin về thị trường, sản phẩm và nguồn khách; từng bước cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong thời gian tới.
Theo kế hoạch, từ ngày 20 đến 21-9, đoàn công tác Cục Văn hóa và Du lịch châu Văn Sơn sẽ khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; tham dự Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 và tham gia Hội đàm xúc tiến, trao đổi hợp tác văn hóa, du lịch Tuyên Quang (Việt Nam) - Văn Sơn (Trung Quốc) năm 2026.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/thoi-su-chinh-tri/tin-trong-tinh/202609/khao-sat-ket-noi-phat-trien-du-lich-giua-tuyen-quang-va-chau-van-son-ef17229/