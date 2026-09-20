Ấm áp đêm Trung thu cho con đoàn viên tại Khu công nghiệp Sa Đéc

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp, trao quà cho con đoàn viên, người lao động.

Tại chương trình, các em thiếu nhi được xem biểu diễn múa Lân - sư - rồng; ảo thuật và được giao lưu với Chú Cuội - Chị Hằng; nghe sự tích Trung thu, đố vui có thưởng và được tặng quà, mang đến cho các em một đêm hội Trung thu gắn kết, một sân chơi lành mạnh, thiết thực, vui tươi và ý nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng Tháp, trao quà tại chương trình.

Dịp này, Công đoàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng Tháp trao tặng 300 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi với tổng kinh phí hơn 82,5 triệu đồng. Mỗi phần quà trị giá 275.000 đồng, gồm 3 bánh trung thu, 1 lục lạc, bánh ngọt, kẹo và sữa tươi. Nguồn kinh phí được vận động từ các doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, Công đoàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng Tháp sẽ tiếp tục tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” thứ hai vào ngày 22-9 tại Nhà văn hóa xã Tân Phước 3, đêm thứ ba ngày 23-9 tại Nhà văn hóa xã Tân Hương, nâng tổng số quà trung thu được trao gần 1.000 suất.