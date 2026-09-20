Gần 300 tác phẩm của họa sĩ Ngô Xuân Bính tham gia triển lãm 'Thông Ngỏ'

Họa sĩ Ngô Xuân Bính (giữa). (Ảnh: An Khê)

Gần 300 tác phẩm hội họa và điêu khắc của Giáo sư, Viện sĩ, họa sĩ Ngô Xuân Bính được giới thiệu tại triển lãm “Thông Ngỏ” tại Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long, Hà Nội.

Con người, ký ức, cảm xúc và những trạng thái nội tâm là những mạch nội dung xuất hiện trong nhiều tác phẩm.

Họa sĩ Ngô Xuân Bính chia sẻ, càng vẽ, nặn, đục, ông càng có cơ hội đối thoại với chính mình. Từ những ký ức, niềm vui, nỗi buồn đến những góc sáng, góc tối của đời sống, tất cả được chuyển hóa thành hình ảnh và hình khối.

Tên gọi “Thông Ngỏ” được nghệ sĩ lý giải qua hai lớp nghĩa. “Thông” gợi sự thông mạch, thông khí, thông linh, thông tuệ; “Ngỏ” là hé mở, chưa khép lại. Theo cách đặt tên này, tác phẩm không bị giới hạn trong một cách hiểu duy nhất mà để người xem tự tìm kiếm sự liên tưởng của mình.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: An Khê)

Rất đông khách tham quan triển lãm. (Ảnh: An Khê)

Bà Bùi Phương Lan, Thạc sĩ Thực hành Phát triển tại Đại học Tổng hợp Queensland (Australia) cho rằng thế giới tranh của Ngô Xuân Bính tạo cảm giác khó diễn giải ngay bằng ngôn ngữ.

Người xem có thể bắt đầu bằng việc quan sát, đón nhận những gì tác phẩm gợi ra thay vì cố gắng tìm một lời giải thích duy nhất. Yếu tố Việt Nam trong sáng tác của Ngô Xuân Bính không chỉ nằm ở những hình ảnh, biểu tượng quen thuộc mà còn được thể hiện qua ký ức, sức sống, những tổn thương và khát vọng của con người.

Tại triển lãm, các tác phẩm hội họa và điêu khắc được đặt cạnh nhau, tạo nên những cách biểu đạt khác nhau về các mối quan tâm của nghệ sĩ. Các tác phẩm không được sắp xếp thành một câu chuyện tuyến tính mà mở ra nhiều liên tưởng cho người xem. Triển lãm kéo dài đến hết năm 2026.