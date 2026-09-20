Gần 300 tác phẩm hội họa, điêu khắc quy tụ tại không gian nghệ thuật mới

Từ ý tưởng phát triển công nghiệp văn hóa đến tọa độ nghệ thuật mới

Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian văn hóa, một trung tâm giao lưu, bảo tồn và quảng bá các giá trị mỹ thuật Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, ngày 19/9, Không gian văn hóa Đông Dương - Thăng Long chính thức mở cửa. Nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến văn hóa tiêu biểu của Thủ đô, phục vụ công chúng, giới nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu, nhà sưu tập cùng bạn bè quốc tế.

Không gian văn hóa Đông Dương - Thăng Long được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến văn hóa tiêu biểu của Thủ đô.

Đại diện Không gian văn hóa Đông Dương - Thăng Long chia sẻ, ý tưởng khởi nguồn khi lần đầu tiên được tiếp cận và chứng kiến quy mô lao động sáng tạo đồ sộ với hàng nghìn tác phẩm của Giáo sư, Viện sĩ, họa sĩ Ngô Xuân Bính. Khát vọng vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra bài toán: Vì sao không xây dựng một điểm đến nghệ thuật hoạt động thường xuyên, nơi giới thiệu và tôn vinh những tác phẩm tiêu biểu của nghệ sĩ Việt?

Không dừng lại ở những sự kiện đơn lẻ, những người điều hành không gian này sẽ nỗ lực kết nối cộng đồng sáng tác để duy trì một trung tâm văn hóa hoạt động liên tục. Thông qua chuỗi triển lãm, chương trình giáo dục nghệ thuật, đối thoại học thuật, hợp tác quốc tế và truyền thông đa nền tảng, không gian hướng tới tạo dựng sức lan tỏa mạnh mẽ cả trong lẫn ngoài nước.

Trường năng lượng nguyên sinh của Ngô Xuân Bính

Triển lãm "Thông ngỏ" trưng bày gần 300 tác phẩm.

Tại buổi ra mắt không gian, GS. Ngô Xuân Bính cũng khai mạc triển lãm nghệ thuật Thông ngỏ, trưng bày gần 300 tác phẩm hội họa và điêu khắc tiêu biểu. Triển lãm mang đến góc nhìn cởi mở, giàu tính biểu cảm về văn hóa và con người Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế của mỹ thuật dân tộc trên hành trình hội nhập. "Càng vẽ, càng nặn, càng đục, tôi như được tự đối thoại với chính mình", họa sĩ Ngô Xuân Bính.

Hồn Việt trong tranh Ngô Xuân Bính không bị đóng khung bằng những biểu tượng ước lệ dễ nhận diện. Nó trải ra như một cơ thể sống đang thở, đang đau, đang yêu - một trường năng lượng nguyên sinh bền bỉ cháy lên từ lòng bóng tối.

Thưởng lãm Thông Ngỏ, công chúng không chỉ tìm thấy điểm giao thoa giữa truyền thống và hiện đại mà còn được chạm vào một miền di sản độc bản tiếp theo của nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Bày tỏ cảm xúc khi đứng trước thế giới nghệ thuật của Ngô Xuân Bính, thạc sĩ Bùi Phương Lan (Đại học Tổng hợp Queensland, Australia) chia sẻ: "Đứng trước thế giới tranh của Ngô Xuân Bính, lần đầu tiên tôi có cảm giác ngôn ngữ của mình trở nên hữu hạn và vụng về một cách đơn sơ. Ta không đo mạch nước ngầm bằng thể tích chiếc cốc. Ta chỉ có thể đứng đó, đón nhận và biết ơn vì mình còn đủ rỗng rang để nhận được".