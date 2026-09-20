'Biên cương đêm hội trăng rằm' rộn ràng vùng biên giới Lào Cai

Chương trình "Biên cương đêm hội trăng rằm" tại Trường Mầm non và Trường Phổ thông dân tộc nội trú, Tiểu học và Trung học cơ sở A Mú Sung. Ảnh: Trung Thành

Bộ đội Biên phòng Lào Cai phối với với các xã biên giới tổ chức chương trình "Biên cương đêm hội trăng rằm"

Chương trình "Biên cương đêm hội trăng rằm" diễn ra ngày 19/9 do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai phối hợp cùng Đảng ủy, UBND xã A Mú Sung, Đồn Biên phòng A Mú Sung, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội), Câu lạc bộ Tâm An Nguyện và Câu lạc bộ Cháo từ thiện Hà Nội đồng tổ chức.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 100 suất quà (mỗi suất trị giá 400.000 đồng) cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn.

Đặc biệt, 1.200 suất quà trung thu đã được trao tận tay 1.200 em học sinh thuộc Trường Mầm non và Trường Phổ thông dân tộc nội trú, Tiểu học và Trung học cơ sở A Mú Sung.

Tổng trị giá quà tặng trao đợt này khoảng 146 triệu đồng. Những phần quà chứa đựng tình cảm chân thành, góp phần đem lại một mùa Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa cho con em đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

Ban Chỉ huy Biên phòng Lào Cai tặng quà học sinh vượt khó học giỏi tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú, Tiểu học và Trung học cơ sở A Mú Sung. Ảnh: Ngọc Anh

Học sinh biên giới Lào Cai vui Tết Trung thu sớm. Ảnh: Ngọc Anh

Mùa Trung thu 2026, các Đồn Biên phòng Mường Khương, Si Ma Cai, Trịnh Tường, Y Tý, Bát Xát… đồng loạt tổ chức "Đêm hội trăng rằm" cho học sinh đồng bào các dân tộc trên địa bàn, trao quà tặng "Học sinh nghèo vượt khó học giỏi" và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới.

Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tặng các cháu học sinh tại "Đêm hội trăng rằm" tổ chức tại phân hiệu Dào Dần Sán, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học Si Ma Cai (Lào Cai). Ảnh: Phạm Hậu

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai vui Tết Trung thu cùng các cháu Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học Si Ma Cai (Lào Cai). Ảnh: Phạm Hậu

Trao quà tặng hộ nghèo ở xã Mường Khương (Lào Cai). Ảnh: Đồn Biên phòng Mường Khương

Những phần quà thắm tình quân dân nơi biên giới Lào Cai. Ảnh: Phạm Hậu

Học sinh vùng cao Mường Khương vui Tết trung thu 2026. Ảnh: Đồn Biên phòng Mường Khương

Những phần quà ấm áp tình quân dân nơi biên giới Lào Cai. Ảnh: Trung Thành

Trẻ em thôn Dê Trú Thàng, xã biên giới Mường Khương vui Tết Trung thu sớm do Đồn Biên phòng Mường Khương tổ chức. Ảnh: Đồn Biên phòng Mường Khương

Lực lượng Bộ đội Biên phòng dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em vùng biên giới. Ảnh: Phạm Hậu

Không chỉ dừng lại ở những đêm hội phá cỗ hay các phần quà dịp lễ tết, nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng Lào Cai luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đồng hành sát sao cùng thế hệ trẻ vùng biên.

Thông qua Chương trình "Nâng bước em tới trường" và mô hình "Con nuôi Đồn Biên phòng", lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường học tập, vui chơi, rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi.

Sự hỗ trợ bền bỉ về cả vật chất lẫn tinh thần của các cán bộ, chiến sĩ hàm xanh chính là điểm tựa vững chắc, nâng bước các em vượt qua gian khó, yên tâm đến trường, nỗ lực đạt thành tích tốt trong học tập. Qua đó, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng trở nên gần gũi, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc.